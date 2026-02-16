„Plec singur”. Florin Manole își dă demisia dacă legea salarizării nu intră în consultări până în aprilie

Ministrul Muncii, Florin Manole, își condiționează mandatul de respectarea calendarului pentru Legea salarizării. Oficialul a anunțat, luni seară, că își va da demisia dacă până la jumătatea lunii aprilie nu încep consultările cu sindicatele.

Într-un dialog cu Andreea Bodea, directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, ministrul Florin Manole a transmis un mesaj ferm privind calendarul asumat de minister.

„Dacă până în aprilie, la jumătate, nu sunteţi invitată împreună cu sindicatele la discuţii, înseamnă că aveţi dreptate. Nici nu e nevoie să-mi cereţi demisia, că plec singur”, a declarat Florin Manole, la Antena3.

Potrivit ministrului, Legea salarizării reprezintă un jalon important în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar actul normativ trebuie să fie în vigoare până la începutul verii. „Legea salarizării este jalon în PNRR, până la începutul acestei veri trebuie să fie în vigoare. Ar trebui să treacă de Parlament şi de consultări inclusiv cu sindicatele din toate categoriile profesionale”, a explicat ministrul Muncii.

Acesta a precizat că, la nivelul ministerului, anexele proiectului ar urma să fie finalizate până la începutul lunii martie.

„Cred că până în prima săptămână din martie vom termina anexele la Legea salarizării în minister. După care urmează consultările cu ministerele de resort”, a spus Manole.

Termen-limită: prima jumătate a lunii aprilie

Ministrul a avertizat că, în lipsa începerii consultărilor cu sindicatele până la jumătatea lunii aprilie, șansele ca legea să fie adoptată la timp scad considerabil. „Dacă în prima jumătate a lui aprilie n-au început consultările cu sindicatele înseamnă că n-o să avem şanse să trecem această lege”, a afirmat el.