Italia, în doliu: A murit Paolo Rossi, unul dintre cei mai prolifici atacanţi din istorie

La 64 de ani, Paolo Rossi a fost răpus de o boală incurabilă de care suferea de ani buni. Anunţul a fost făcut de presa italiană, în noaptea de miercuri spre joi.

Rossi (48 de selecţii, 20 de goluri) a contribuit la câştigarea titlului mondial de către Italia, în 1982, marcând de şase ori în turneul final găzduit de Spania. În acea ediţie a Mondialului, Rossi a cucerit trofeul cu echipa naţională, dar şi Gheata de Aur (distincţie acordată celui mai bun marcator), plus Balonul de Aur (trofeul primit de cel mai bun jucător al turneului). Doar alţi doi jucători au realizat o asemnea triplă la Mondiale, de-a lungul istoriei: brazilianul Garrincha în 1962 şi argentinianul Mario Kempes în 1978.

Rossi a primit şi Balonul de Aur al Europei, tot în 1982, şi ocupă locul 1 în clasamentul marcatorilor Italiei la Campionatele Mondiale, cu 9 reuşite, alături de Roberto Baggio şi Christian Vieri.

La nivel de cluburi, Rossi a luat şase trofee cu Juventus, inclusiv Cupa Campionilor Europeni, în sezonul 1984-1985.

După retragere, Rossi a lucrat ca analist TV pentru posturile Sky, Mediaset Premium şi Rai Sport.

Juventus hero and Italian hero. ⚪️⚫️🇮🇹. 6 goals in 1 world cup and the best hat-trick in WC history against the best team in history (1982 Brazil). the best world cup performance of all-time. Rest in Peace #RIP #Rossi #PaoloRossi #RIPPaoloRossi pic.twitter.com/PiFWq5AE1y