 Un bărbat susține că a lăsat capul de porc la poarta firmei lui Lulea chiar la cererea acestuia. Ce a postat în social media | adevarul.ro
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Video Un bărbat susține că a lăsat capul de porc la poarta firmei lui Lulea chiar la cererea acestuia. Ce a postat în social media

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Adrian Jucătoru, care se dă drept consilier la Camera Deputaților, a spus miercuri, 21 octombrie, că el a lăsat un cap de porc în fața sediului unei firme din Tunari la care fostul prim-vicepreședinte AUR, Marius Lulea, a fost acționar.

„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stickere și cap de porc din Tunari sunt eu”, a spus acesta, într-un videoclip publicat pe Facebook.

Bărbatul a mai afirmat că i s-a spus că incidentul ar putea afecta imaginea liderului AUR, George Simion, și că ar fi necesară o schimbare la vârful partidului.

„E implicată inclusiv familia pentru a părea totul mai real și îmi cer scuze pentru aceasta. Acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cârligeanu. Regret enorm!”, încheie acesta.

Ariadna Cârligeanu este președinta AUR Botoșani.

Potrivit profilului de Linkedin, Jucătoru menționează că este consilier la Camera Deputaților din iulie 2023.

Anterior, ar fi lucrat în mediul privat, ocupând funcții de management în domeniul vânzărilor la companii precum English Home, Gândul Media Network, eMAG și Blue Office.

În ceea ce privește studiile, susține că a urmat un program de master în Imagine de Film și Televiziune, Digital Arts, la Universitatea „Hyperion” din București, în perioada octombrie 2014 – iunie 2018. De asemenea, a studiat la International School of Bucharest, unde a obținut diploma de Bacalaureat Cambridge.

Marius Lulea a găsit un cap de porc în fața locuinței

Marți dimineață, 20 octombrie, un al doilea cap de porc ar fi fost găsit, în localitatea Tunari, în fața unei firme la care fostul prim-vicepreședinte AUR Marius Lulea a fost acționar.

Descoperirea vine la aproximativ trei zile după ce fostul fondator AUR a reclamat la Poliție că persoane necunoscute au lăsat un cap de porc în fața locuinței sale din județul Ilfov. Primul incident este în atenția anchetatorilor, care încearcă să stabilească cine sunt persoanele implicate și care a fost scopul gestului.

Cofondatorul AUR, exclus recent din partid, a sesizat Poliția și spune că interpretează gestul drept o amenințare cu moartea.

Soția sa a descoperit obiectul pe 18 octombrie. Lulea afirmă că imaginile camerelor de supraveghere ar surprinde un bărbat care a lăsat obiectul și leagă incidentul de conflictul său cu liderul AUR, George Simion. El susține că, anterior, în localitate au apărut afișe și autocolante cu mesaje similare, inclusiv la persoane care se opun politic lui Simion.

Președintele AUR susține că, în ultimele zile, a devenit ținta unei campanii publice de atacuri.

Referindu-se la acuzațiile formulate de Marius Lulea, Simion sugerează că este vorba despre o presiune exercitată asupra sa și a partidului pentru a susține prin vot Guvernul condus de Luca Niculescu.  

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