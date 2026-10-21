 Ora de vară, adoptată de Germania în Primul Război Mondial. Care este, de fapt, ora normală? | adevarul.ro
search
Miercuri, 21 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ora de vară, adoptată de Germania în Primul Război Mondial. Care este, de fapt, ora normală?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

De două ori pe an, ceasurile sunt date înainte sau înapoi cu o oră, însă puțini știu că adoptarea pe scară largă a acestei practici a început în timpul Primului Război Mondial, când Germania încerca să economisească energie. La mai bine de un secol distanță, schimbarea orei continuă să fie aplicată atât în România cât și în numeroase alte țări, deși specialiștii atrag atenția asupra efectelor pe care le poate avea asupra somnului și sănătății. Dar care este, de fapt, ora normală: cea de vară sau cea de iarnă?

Turn cu ceas și cupolă verde, surprins deasupra unei străzi pietonale din orașul Rijeka, Croația
Ora de iarnă este ora standard, în timp ce ora de vară presupune mutarea ceasurilor înainte cu o oră Foto: Pixabay

Istoria schimbării sezoniere a orei este prezentată într-un articol publicat de Universitatea Colorado Boulder, care explică motivele introducerii acestei practici și controversele care o însoțesc și astăzi. Potrivit cercetătorului Kenneth Wright, specialist în somn și ritmuri circadiene, trecerea la ora de vară a fost adoptată la nivel național pentru prima dată de Germania, în 1916, ca măsură de economisire a energiei în timpul războiului.

Ora de iarnă este cea standard

Deși în limbajul obișnuit vorbim despre ora de vară și ora de iarnă, ora de iarnă este, de fapt, ora standard, în timp ce ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră, prin care ceasurile sunt date înainte cu o oră.

În România, ora standard este UTC+2, iar în perioada verii se folosește UTC+3. Schimbarea nu modifică durata zilei sau cantitatea de lumină solară, ci doar felul în care orele de activitate sunt raportate la răsăritul și apusul soarelui.

Cercetătorul Kenneth Wright, directorul Laboratorului de Somn și Cronobiologie al Universității Colorado Boulder, susține că menținerea permanentă a orei standard ar fi mai potrivită pentru sănătate decât păstrarea orei de vară pe tot parcursul anului.

Potrivit acestuia, expunerea la lumina naturală dimineața contribuie la reglarea ceasului biologic, în timp ce lumina suplimentară seara poate întârzia ora de culcare.

Într-un interviu publicat de universitate, specialistul explică faptul că societățile științifice preocupate de somn și ritmurile circadiene susțin renunțarea la schimbările sezoniere în favoarea orei standard.

Cine a inventat ora de vară și de ce

Deși ideea este asociată uneori cu Benjamin Franklin, acesta nu a introdus sistemul modern de schimbare a ceasurilor.

Printre cei care au propus utilizarea mai eficientă a luminii naturale s-au numărat neozeelandezul George Hudson, în 1895, și britanicul William Willett, în 1907.

Primele experimente locale au avut loc în Canada, însă Germania a devenit, în 1916, primul stat care a aplicat ora de vară la nivel național. Măsura a fost introdusă în timpul Primului Război Mondial, pentru reducerea consumului de combustibili folosiți la iluminat.

La 30 aprilie 1916, ceasurile au fost date înainte cu o oră în Imperiul German, iar Austro-Ungaria a adoptat aceeași măsură. În săptămânile următoare, practica s-a extins și în alte țări europene, inclusiv în Regatul Unit, Franța și Italia.

Statele Unite au introdus ora de vară în 1918, dar au renunțat la ea la nivel federal un an mai târziu. Sistemul a fost reintrodus în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1942.

Ulterior, schimbările au fost reglementate prin legislație, iar în 1966 Congresul american a adoptat o lege pentru uniformizarea perioadelor în care se aplica ora de vară.

Țări care nu mai schimbă ora de două ori pe an

Nu toate statele continuă să schimbe ceasurile de două ori pe an. China, India și Japonia folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului, fără ajustări sezoniere.

Rusia a renunțat la schimbarea sezonieră a orei în 2011, adoptând inițial ora de vară permanentă, iar din 2014 a trecut la ora standard permanentă. Turcia a ales, în schimb, să păstreze ora de vară pe tot parcursul anului, începând din 2016.

Islanda, Brazilia și cea mai mare parte a Mexicului nu aplică nici ele schimbarea sezonieră a orei. În Statele Unite, Hawaii și cea mai mare parte a statului Arizona folosesc ora standard permanentă.

În România, schimbarea orei continuă să fie aplicată potrivit calendarului european. În 2026, revenirea la ora standard are loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 04:00 devine ora 03:00.

Deși ora de vară a fost introdusă pe scară largă din considerente economice, discuțiile actuale privesc și efectele asupra sănătății. Cercetătorii specializați în somn atrag atenția că lumina naturală de dimineață este importantă pentru sincronizarea ritmului circadian, iar menținerea permanentă a orei de vară ar putea accentua diferența dintre programul social și ceasul biologic.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
digi24.ro
image
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea spune că retrăiește perioada în care era vizată de dosare penale, atunci când vede ce se întâmplă în cazul Călin Georgescu: ”Este mult să bagi un om în pușcărie pentru astfel de acuzații”
gandul.ro
image
Elena Udrea aruncă bomba! Cristela Georgescu, posibilă candidată la prezidențiale. Ce susținere ar primi
mediafax.ro
image
Lovitură teribilă pentru Denis Drăguș chiar înainte de FCSB – Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cristian Tudor Popescu critică noua putere și arată cine a vrut de fapt să-l sacrifice pe Bolojan
libertatea.ro
image
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
digisport.ro
image
Parlamentul European schimbă regulile pentru zborurile anulat. Ce trebuie să știe pasagerii
click.ro
image
Cu cât ar trebui să crească pensiile în 2027, dacă se respectă legea actuală. Calcule pentru majorarea cu rata inflației
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
24 de români morți după ce au căzut de pe trotinetă. Cazul lui Denis, mort la 13 ani, după 3 săptămâni de comă
observatornews.ro
image
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
cancan.ro
image
Plătești internetul, dar îl folosește și altcineva? Cum afli cine s-a conectat la Wi-Fi fără să-ți ceară voie?
newsweek.ro
image
FOTO. Olga, noua senzație a ucrainenilor, față în față cu Chivu. Prezentatoarea care „aprinde” Champions League
prosport.ro
image
Ce este START Reforma Administrativă și cine ar putea fi avantajat. Cum se vor putea uni localitățile din România
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir știe de ce prietenul „Pescobar” s-a băgat sponsor la Steaua: „E băiat deștept!”
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
digisport.ro
image
Larisa Iordache, sinceră despre provocările vieții de mamă! Cum s-a schimbat relația cu soțul ei după venirea pe lume a fiicei lor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată fiica Dianei Șoșoacă. Thais s-a transformat într-o domnișoară superbă, ce i-a urat mama ei în ziua în care a împlinit 14 ani
romaniatv.net
image
Nivelul de alertă a fost ridicat. Rusia, acuzată că a încălcat linia roșie
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Gina Matache, mama Deliei, se confruntă cu probleme de sănătate! Ce a pățit artista: „Nu aș dori nimănui”
click.ro
image
Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă
click.ro
image
Zodia care ar putea avea probleme la locul de muncă la finalul lunii octombrie 2026! Cristina Demetrescu anunță schimbări importante
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Cary Grant și Sophia Loren, Profimedia (1) jpg
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Arsinoe
Orașul antic din Grecia, care poartă numele unei faimoase regine a Egiptului, cercetat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea! Cine gătește, de fapt, în familia juratului MasterChef
image
Gina Matache, mama Deliei, se confruntă cu probleme de sănătate! Ce a pățit artista: „Nu aș dori nimănui”

OK! Magazine

image
Cum a ajuns apropiata lui Trump, soția magnatului Dell, să fie bănuită că e extraterestră? Așa arăta Susan în 2008