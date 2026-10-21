Ora de vară, adoptată de Germania în Primul Război Mondial. Care este, de fapt, ora normală?

De două ori pe an, ceasurile sunt date înainte sau înapoi cu o oră, însă puțini știu că adoptarea pe scară largă a acestei practici a început în timpul Primului Război Mondial, când Germania încerca să economisească energie. La mai bine de un secol distanță, schimbarea orei continuă să fie aplicată atât în România cât și în numeroase alte țări, deși specialiștii atrag atenția asupra efectelor pe care le poate avea asupra somnului și sănătății. Dar care este, de fapt, ora normală: cea de vară sau cea de iarnă?

Ora de iarnă este ora standard, în timp ce ora de vară presupune mutarea ceasurilor înainte cu o oră Foto: Pixabay

Istoria schimbării sezoniere a orei este prezentată într-un articol publicat de Universitatea Colorado Boulder, care explică motivele introducerii acestei practici și controversele care o însoțesc și astăzi. Potrivit cercetătorului Kenneth Wright, specialist în somn și ritmuri circadiene, trecerea la ora de vară a fost adoptată la nivel național pentru prima dată de Germania, în 1916, ca măsură de economisire a energiei în timpul războiului.

Ora de iarnă este cea standard

Deși în limbajul obișnuit vorbim despre ora de vară și ora de iarnă, ora de iarnă este, de fapt, ora standard, în timp ce ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră, prin care ceasurile sunt date înainte cu o oră.

În România, ora standard este UTC+2, iar în perioada verii se folosește UTC+3. Schimbarea nu modifică durata zilei sau cantitatea de lumină solară, ci doar felul în care orele de activitate sunt raportate la răsăritul și apusul soarelui.

Cercetătorul Kenneth Wright, directorul Laboratorului de Somn și Cronobiologie al Universității Colorado Boulder, susține că menținerea permanentă a orei standard ar fi mai potrivită pentru sănătate decât păstrarea orei de vară pe tot parcursul anului.

Potrivit acestuia, expunerea la lumina naturală dimineața contribuie la reglarea ceasului biologic, în timp ce lumina suplimentară seara poate întârzia ora de culcare.

Într-un interviu publicat de universitate, specialistul explică faptul că societățile științifice preocupate de somn și ritmurile circadiene susțin renunțarea la schimbările sezoniere în favoarea orei standard.

Cine a inventat ora de vară și de ce

Deși ideea este asociată uneori cu Benjamin Franklin, acesta nu a introdus sistemul modern de schimbare a ceasurilor.

Printre cei care au propus utilizarea mai eficientă a luminii naturale s-au numărat neozeelandezul George Hudson, în 1895, și britanicul William Willett, în 1907.

Primele experimente locale au avut loc în Canada, însă Germania a devenit, în 1916, primul stat care a aplicat ora de vară la nivel național. Măsura a fost introdusă în timpul Primului Război Mondial, pentru reducerea consumului de combustibili folosiți la iluminat.

La 30 aprilie 1916, ceasurile au fost date înainte cu o oră în Imperiul German, iar Austro-Ungaria a adoptat aceeași măsură. În săptămânile următoare, practica s-a extins și în alte țări europene, inclusiv în Regatul Unit, Franța și Italia.

Statele Unite au introdus ora de vară în 1918, dar au renunțat la ea la nivel federal un an mai târziu. Sistemul a fost reintrodus în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1942.

Ulterior, schimbările au fost reglementate prin legislație, iar în 1966 Congresul american a adoptat o lege pentru uniformizarea perioadelor în care se aplica ora de vară.

Țări care nu mai schimbă ora de două ori pe an

Nu toate statele continuă să schimbe ceasurile de două ori pe an. China, India și Japonia folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului, fără ajustări sezoniere.

Rusia a renunțat la schimbarea sezonieră a orei în 2011, adoptând inițial ora de vară permanentă, iar din 2014 a trecut la ora standard permanentă. Turcia a ales, în schimb, să păstreze ora de vară pe tot parcursul anului, începând din 2016.

Islanda, Brazilia și cea mai mare parte a Mexicului nu aplică nici ele schimbarea sezonieră a orei. În Statele Unite, Hawaii și cea mai mare parte a statului Arizona folosesc ora standard permanentă.

În România, schimbarea orei continuă să fie aplicată potrivit calendarului european. În 2026, revenirea la ora standard are loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 04:00 devine ora 03:00.

Deși ora de vară a fost introdusă pe scară largă din considerente economice, discuțiile actuale privesc și efectele asupra sănătății. Cercetătorii specializați în somn atrag atenția că lumina naturală de dimineață este importantă pentru sincronizarea ritmului circadian, iar menținerea permanentă a orei de vară ar putea accentua diferența dintre programul social și ceasul biologic.