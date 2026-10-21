Cristela Georgescu, explicații neclare despre sursele financiare ale familiei sale: „Nu trăim din bani publici”

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a vorbit marți, 20 octombrie, despre veniturile din care se întreține familia, în contextul sechestrului instituit asupra unor bunuri și al blocării conturilor soțului său.

Cristela Georgescu Foto: Youtube/Gândul

„Mă uitam la primul articol din CEDO, dreptul la proprietatea privată a soțului nevinovat. Deci casa este o proprietate comună. Banii din conturi sunt proprietate comună. Eu nu am nicio calitate în acest dosar.

Pe numele meu nu au blocat nimic și acolo am niște resurse, bineînțeles. Și acest gen de întrebare, să știți, mi se pare că nu face deloc cinste. Și aici, în primul rând, cei care pun această întrebare se consideră îndreptățiți să o pună fără jenă, iar eu mă consider îndreptățită să nu răspund decât în fața autorităților.

Suntem persoane fizice, nu trăim din bani publici. Am lucrat. Am auzit și această teorie: „Păi ați lucrat acum zece ani” a spus aceasta la emisiunea „Marius Tucă Show” de la Gândul.

Cristela Georgescu a susținut că ea și soțul său au avut un stil de viață cumpătat și că a câștigat sume importante din funcții executive, datorită rezultatelor profesionale și bonusurilor aferente.

„Eu am fost un om responsabil. Nu degeaba am predat și educație financiară. Am știut că, la un moment dat, voi avea familie, voi avea copii, și prima regulă în educația financiară era să ai pus deoparte.

Deci, în primul rând, când iei salariul, nu plătești cizmarul, croitorul. Te plătești pe tine. Cel puțin 10% pui deoparte. Și să ai tot timpul bani puși deoparte, dacă ai posibilitatea. Eu aveam salariul pe un an, pentru că nu știi când o să te îmbolnăvești și să nu poți lucra un an. Din ce trăiești?”

Aceasta a mai spus că situația financiară a familiei poate fi verificată prin compararea declarației de avere a soțului său din 2024 cu bunurile deținute în prezent. Ea a precizat că una dintre mașini nu mai este în posesia familiei și a criticat întrebările despre veniturile lor, pe care le-a asociat unei agende de propagandă.

„Adică gândiți-vă: oamenii aceștia întreabă... Eu nu spun că doar am ajuns să justificăm firescul. Pe cine deranjează? De ce? Cu ce deranjează sau cui servește acest răspuns?”

Anexa la declarația de avere a lui Georgescu

În martie 2025, Călin Georgescu a explicat că diferențele față de declarația de avere din noiembrie 2024 ar fi fost cauzate de erori neintenționate și de necunoașterea unor obligații de raportare.

Printre acestea se numără acțiuni și conturi bancare ale soției sale despre care aceasta susține că nu știa, omiterea unor conturi cu solduri individuale sub 5.000 de euro, raportarea veniturilor pentru anul greșit și neevidențierea separată a dobânzilor și a sumelor obținute din vânzarea unui teren.

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Totodată, Georgescu a declarat că a beneficiat gratuit de două autoturisme puse la dispoziție de simpatizanți, un Renault Austral și un Mercedes GLE450, estimând că a economisit astfel 66.000 de lei în cheltuieli de transport.

El a precizat că este lector universitar doctor, cu contractul de muncă suspendat până la finalul anului universitar 2025, și a prezentat domeniile de activitate autorizate pentru firmele soției sale, Cristela-Elena Georgescu PFA și Cristela Georgescu Education SRL.

Rise Project: Călin Georgescu, avere din afaceri imobiliare în Austria

Potrivi unei investigații realizate de Rise Project în 2024, Georgescu a făcut avere din afaceri imobiliare în România și Austria, unde a achiziționat o mai multe proprietăți.

„Prima dată, familia Georgescu a vândut o vilă la Corbeanca. Prețul? 1 milion de euro. Cumpărător a fost un om de bază în gruparea Radu Mazăre-Nicușor Constantinescu, tandemul PSD care conducea atunci județul Constanța și care numără acum ani grei de închisoare pentru corupție.

La câteva luni distanță, același afacerist a cumpărat și apartamentul din Titan al părinților lui Călin Georgescu. În paralel, familia Georgescu a început să facă achiziții imobiliare în Austria”, informează Rise Project.

Jurnaliștii români de investigație au identificat împreună cu cei ai publicației Profil, din Austria, câteva dintre achizițiile făcute de cuplul Georgescu începând din 2011.

„Prima tranzacție are loc în 5 iunie 2011, când familia Georgescu semnează un contract de vânzare cumpărare pentru un apartament în valoare de 110.000 euro, într-o localitate de lângă Viena. În acest moment, Călin Georgescu începe al doilea an de activitate în poziția de raportor la ONU. Imaginile satelitare sugerează că vechea clădire, pe care a cumpărat-o familia Georgescu, a fost demolată și în locul ei a fost construită o nouă vilă”, arată sursa citată.

Cinci luni mai târziu, în 3 noiembrie 2011, soții Georgescu au cumpărat a doua proprietate în Austria.

Ce avere declara Georgescu în 2024

Potrivit declarației de pe site-ul Biroului Electoral Central (BEC) Călin Georgescu deține un teren intravilan în Brașov dobândit în 2022, o mașină Toyota Yaris fabricată în 2022 și 264.000 de euro pe care îi ține în contul de la banca maghiară OTP.

Banii îi ține în două conturi, ambele deschise la banca OTP, în 2021, într-unul aflându-se 100.000 de euro, iar în al doilea, 164.000 de euro.

Dacă Călin Georgescu a obținut ca profesor 72.000 de lei venituri anuale, soția acestuia, Cristela Georgescu, a obținut doar 25.458 de lei.

Cristela Georgescu este autoare a mai multor programe educaționale dedicate familiilor, fiind practician și educator holistic, conform informațiilor disponibile pe site-ul său.