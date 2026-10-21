Bărbaţii care l-au tâlhărit pe Cătălin Botezatu în Londra au fost condamnaţi la închisoare, dar ceasul tot n-a fost recuperat. „M-am temut pentru viaţa mea”

Cei trei bărbați care l-au jefuit pe creatorul de modă român Cătălin Botezatu în centrul Londrei au fost condamnați la închisoare. În fața instanței, acesta a povestit cum a fost atacat și că s-a temut pentru viaţa sa.

Bărbaţii care i-au furat lui Cătălin Botezatu ceasul de lux au fost condamnaţi. Foto: standard co

Jaful a avut loc pe 28 ianuarie, în fața restaurantului Amazonico din cartierul londonez Mayfair. Atacatorii l-au înconjurat designerul român, l-au împins într-un gard și i-au tăiat cureaua ceasului Richard Mille, încrustat cu diamante.

Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România, a retrăit în fața instanței momentele de groază prin care a trecut în timpul jafului violent comis în centrul Londrei, când cei trei bărbați l-au urmărit și l-au atacat după ce a părăsit un restaurant de lux, furându-i ceasul Richard Mille, evaluat la aproximativ 163.000 de euro.

„Nu-mi venea să cred că așa ceva se putea întâmpla la Londra, în fața unui restaurant de lux, unde eram client”, a declarat Botezatu în fața juraților de la Southwark Crown Court.

Potrivit mărturiei sale, atacatorii l-au împins într-un gard și l-au imobilizat în timp ce încercau să-i smulgă ceasul de la mână. Pentru creatorul de modă, violența atacului a fost cu atât mai înspăimântătoare cu cât avea antecedente medicale care îi puteau pune sănătatea în pericol.

Imagini cu atacul. Foto: imagini camere de supraveghere

În fața instanței, antreprenorul român a explicat că tratamentele oncologice pe care le-a urmat în trecut și cele cinci stenturi pe care le are l-au făcut să se teamă că până și o rană aparent minoră ar putea avea consecințe grave, a relatează standard.co.uk.

„M-am temut pentru viața mea”, a declarat el.

Atacatorii au folosit un obiect ascuțit pentru a tăia cureaua ceasului, provocându-i răni la braț.

Dincolo de valoarea financiară, ceasul avea o semnificație personală importantă pentru creatorul de modă. Acesta fusese un cadou primit de ziua sa de la un prieten apropiat, care a murit între timp.

„Avea o mare valoare sentimentală. Era de la un prieten foarte bun de-al meu, care, din păcate, nu mai este printre noi, și fusese un cadou de ziua mea”, a declarat Cătălin Botezatu.

Imaginile surprinse de camerele video din zonă au surprins momentul în care cei trei l-au atacat pe Cătălin Botezatu în apropierea mașinii sale, la scurt timp înainte de miezul nopții, după ce acesta plecase de la restaurantul Amazonico din Berkeley Square şi au constituit probe importante în anchetă.

Ce pedepse au primit cei trei bărbați

La finalul procesului, cei trei bărbați implicați în jaf au primit pedepse care însumează 14 ani și nouă luni de închisoare.

Younes Djoudi, în vârstă de 34 de ani, considerat principalul autor al jafului, și-a recunoscut vinovăția înainte de proces și a fost condamnat la cinci ani și nouă luni de închisoare. Abdel El Habchi, de 30 de ani, a primit cinci ani și șase luni, iar Ali Eldahouzze, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnat la trei ani și șase luni.

El Habchi și Eldahouzze au susținut în fața juraților că nu știau că urma să aibă loc jaful și că se temeau de eventualele represalii ale lui Djoudi, dacă nu colaborează.

Anchetatorii au reconstituit deplasările suspecților cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Înregistrările i-au arătat sosind cu un vehicul înaintea atacului, apoi fugind de la locul faptei și urcând într-un tren spre Slough, localitate situată la vest de Londra, unde locuiau.

Deși cei trei bărbați au fost condamnați, ceasul lui Cătălin Botezatu nu a fost recuperat.