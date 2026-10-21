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Italia trimite 500 de militari la Milano după proteste violente. Magazinele de lux își închid porțile

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Guvernul Giorgiei Meloni anunță măsuri mai dure împotriva violențelor, după ce manifestațiile împotriva costului vieții s-au soldat cu jafuri, distrugeri și confruntări cu poliția. În Franța, autoritățile pregătesc o mobilizare masivă a forțelor de ordine pentru protestele de sâmbătă.

Proteste violente au loc şi în Italia
Italia trimite 500 de militari la Milano Foto: social media

Guvernul italian va trimite 500 de militari la Milano și a promis un „răspuns ferm din partea statului”, după ce protestele împotriva costului vieții s-au transformat în confruntări cu poliția, acte de vandalism și jafuri. Autoritățile se pregătesc pentru noi manifestații, anunțate pentru sâmbătă, relatează The Guardian.

Executivul condus de Giorgia Meloni a anunțat, de asemenea, noi măsuri de securitate, care includ introducerea unei infracțiuni pentru participarea violentă la manifestații, înăsprirea pedepselor pentru protestatari și răspunderea financiară a părinților ai căror copii sunt implicați în acte de vandalism și jafuri.

Poliția din Milano a reținut 271 de tineri după incidentele din weekendul trecut. Potrivit autorităților, persoane cu fețele acoperite au incendiat pubele, au jefuit magazine și au spart vitrine, inclusiv în zona din jurul catedralei orașului.

Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa grupurile violente, apărute la marginea unui protest inițial pașnic. Dintre persoanele reținute, 32 au fost arestate, inclusiv 23 de minori și 13 cetățeni străini, a anunțat poliția luni. Alte 28 de persoane au fost raportate autorităților judiciare.

Magazinele de lux își iau măsuri de precauție

Violențele au afectat și zona comercială a orașului. Mai multe magazine de lux din Milano au rămas închise de teama unor noi incidente, iar unele branduri și-au retras produsele din vitrine.

În galeria Vittorio Emanuele II, mărci precum Chanel, Tiffany și Dior au luat măsuri de precauție după ciocnirile din weekend. Printre magazinele jefuite s-au numărat și Decathlon, Arc'teryx și un punct comercial al operatorului de telefonie mobilă Vodafone.

Guvernul italian analizează și alte măsuri de securitate. Potrivit agenției de presă italiene Ansa, printre propuneri se numără măsuri care îi vizează pe tinerii imigranți din a doua generație, cunoscuți în argoul italian sub denumirea de maranza, termen folosit pentru a descrie grupuri de tineri asociate zonelor marginalizate.

Ministrul italian de Externe și vicepremierul Antonio Tajani a declarat că guvernul va răspunde ferm atacurilor asupra statului, inclusiv prin măsuri menite să combată violența în rândul minorilor.

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Coaliția condusă de Meloni, care se confruntă cu alegeri generale anul viitor, intenționează, de asemenea, să înăsprească sancțiunile pentru blocarea drumurilor. Măsura este analizată după mai multe zile de proteste ale șoferilor de camion din sudul Italiei, nemulțumiți de prețurile carburanților.

Franța pregătește o mobilizare masivă a forțelor de ordine

În Franța, autoritățile pregătesc măsuri suplimentare de securitate pentru manifestațiile programate sâmbătă, după revoltele violente din weekendul trecut.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat marți că unele efective militare vor fi desfășurate pentru a sprijini forțele de ordine și a permite polițiștilor și jandarmilor să se concentreze asupra menținerii ordinii publice.

Premierul Sébastien Lecornu a anunțat în parlament că prezența poliției va fi „masivă”, obiectivul guvernului fiind o „revenire imediată la ordine”.

Lecornu urma să se întâlnească miercuri dimineață cu reprezentanții a cinci sindicate pentru discuții privind securitatea, potrivit unei scrisori consultate de AFP. În document se menționează că unele organizații ar încerca să submineze protestele prin „acte inacceptabile”. Elevii nu au fost invitați la întâlnire.

Violențele din Franța au determinat mai multe state, printre care Statele Unite, China și Germania, să emită avertizări de călătorie pentru cetățenii lor. Aproape 2.400 de persoane au fost arestate în urma tulburărilor.

Restricții în mai multe orașe franceze

Autoritățile franceze au introdus luni restricții nocturne în anumite zone din Paris, Bordeaux, Lille și Nisa. După o noapte relativ calmă, Lecornu a declarat marți că astfel de măsuri vor fi aplicate în continuare acolo unde situația o va impune.

La Paris, restricțiile au fost prelungite în Place de la République și în cartierul comercial Les Halles, în centrul capitalei. Măsurile au intrat în vigoare marți, la ora 23:00, și urmau să se încheie miercuri, la ora 6:00.

Poliția a interzis temporar transportul recipientelor cu benzină sau gaz și a impus restricții privind purtarea măștilor și a căștilor în anumite zone. De asemenea, un bărbat a fost arestat în legătură cu incendiul care a afectat primăria istorică din Limoges.

În Italia, autoritățile se pregătesc pentru noi manifestații după incidentele din Milano, în timp ce guvernul Meloni încearcă să înăsprească legislația privind violențele și vandalismul. În Franța, executivul mizează pe suplimentarea forțelor de ordine și pe restricții locale pentru a preveni repetarea confruntărilor din weekend.

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