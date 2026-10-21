Evgheni Prigojin ar fi plănuit să atace doua state NATO. „Am fi făcut-o dacă am fi primit aprobarea de sus”

Fondatorul grupării de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi luat în calcul, în 2023, ocuparea Coridorului Suwałki, aflat între Polonia și Lituania, pentru a crea un „coridor terestru” către regiunea rusă Kaliningrad.

Evgheni Prigojin Foto: Profimedia

Dialog scrie că informația a fost dezvăluită de Igor Eliseev, fostul avocat al lui Prigojin, pe canalul său de Telegram.

Potrivit acestuia, mercenarii Wagner așteptau un ordin pentru o astfel de invazie, însă nu l-au primit.

„Nu degeaba am discutat cu șeful, după marș, despre un coridor terestru către Kaliningrad și am fi făcut-o dacă am fi primit aprobarea de sus”, a declarat acesta.

Posibilitatea unei invazii în Coridorul Suwałki a fost evocată în același an și de Andrei Kartapolov, care conducea la acea vreme Comisia pentru Apărare a Dumei de Stat a Rusiei.

În iulie 2023, autoritățile poloneze au anunțat că aproximativ 100 de mercenari Wagner se deplasau în direcția Poloniei. De asemenea, au apărut informații despre tentative ale luptătorilor grupării de a pătrunde pe teritoriul polonez.

Amintim că în iunie 2023, Wagner, sub conducerea lui Prigojin, a pornit o revoltă care a eșuat împotriva armatei Ruse. Au capturat pentru scurt timp orașul Rostov pe Don din sudul Rusiei și au plecat în marș către Moscova. După revoltă, mercenarii s-au mutat în Belarus.

În august 2023, avionul în care se afla Prigojin s-a prăbușit, după ce a fost doborât de de apărarea antiaeriană în regiunea Tver, la nord de Moscova, ceea ce a dus la moartea liderului Wagner.

Ce este Coridorul Suwałki

Coridorul Suwałki este o fâșie de teritoriu de aproximativ 65 de kilometri, situată la granița dintre Polonia și Lituania, în apropierea graniței dintre Belarus și regiunea rusă Kaliningrad.

Foto: Wikipedia

Zona are o importanță strategică majoră pentru NATO, deoarece reprezintă singura legătură terestră către statele baltice dinspre restul Alianței.

În cazul unui conflict între Rusia și Belarus, pe de o parte, și NATO, pe de altă parte, ocuparea coridorului ar putea întrerupe această legătură și ar îngreuna apărarea Lituaniei, Letoniei și Estoniei.

Importanța militară a zonei a crescut după anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014, și invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, determinând NATO să-și consolideze prezența militară în regiune.