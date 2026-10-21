Horoscop joi, 22 octombrie. Berbecii se confruntă cu stres, iar Racii au nevoie de mai mult timp cu cei dragi
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 22 octombrie.
Berbec
Iubire - Vorbiți mai puțin. Ascultați pe cei din jur pentru că apar adevărați mentori de unde vă așteptați mai puțin.
Sănătate - Tumultul exterior și dorința de a controla tensiunile vă epuizează.
Bani - Apar posibilități noi de câștig. Fie vi se propun sarcini în plus, fie domenii adiacente vă oferă oportunități.
Taur
Iubire - Faceți schimb de informații, planificați împreună cu partenerul sau prietenii următoarele activități.
Sănătate - Vă simțiți bine, știți să profitați de explicațiile terapeuților sau ale celor care vă sfătuiesc legat de sănătate.
Bani - Vă prezentați de așa manieră încât prima impresie e favorabilă și nu aveți decât de câștigat.
Gemeni
Iubire - Participați la un atelier tematic legat de hobby-urile personale.
Sănătate - Faceți mișcare pentru amuzament. Scopul nu e să atingeți performanță, ci să vă eliberați de tensiune.
Bani - Nimeni nu atinge statutul de expert fără o practică intensă. Nu abandonați pregătirea.
Rac
Iubire - Nu refuzați invitațiile de socializare, dar alegeți evenimentele mai intime cu oameni cunoscuți.
Sănătate - Concentrați-vă pe ce vă deranjează. Obiectivul nu este să întăriți simptomele sâcâitoare, ci să descoperiți cauza.
Bani - Primiți bani din surse neașteptate, persoane care vor să vă ajute, doar să solicitați.
Leu
Iubire - Mențineți un dialog onest și deschis cu cei din jur. Persistați în această atitudine, chiar dacă e dificil.
Sănătate - Începeți să vă ocupați de sistemul osos. Faceți analize specifice și vedeți starea curentă.
Bani - E mai puțin probabil să bateți câmpii dacă veniți pregătit pentru elemente surpriză. Superiorii vă testează.
Fecioară
Iubire - Conversațiile purtate acum sunt ocazionale și superficiale. Ceilalți trebuie să se mulțumească cu ce oferiți.
Sănătate - Vă simțiți copleșiți. Suspendați puțin luarea deciziilor și relaxați-vă. Acordați-vă o seară liniștită și lăsați grijile pentru a doua zi.
Bani - Nu vă lăsați influențat de considerente emoționale în luarea deciziilor de a vă investi banii.
*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.