 Horoscop joi, 22 octombrie. Berbecii se confruntă cu stres, iar Racii au nevoie de mai mult timp cu cei dragi | adevarul.ro
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Horoscop joi, 22 octombrie. Berbecii se confruntă cu stres, iar Racii au nevoie de mai mult timp cu cei dragi

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Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 22 octombrie.

horoscop saptamana 23 29 septembrie webp
Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Vorbiți mai puțin. Ascultați pe cei din jur pentru că apar adevărați mentori de unde vă așteptați mai puțin.

Sănătate - Tumultul exterior și dorința de a controla tensiunile vă epuizează.

Bani - Apar posibilități noi de câștig. Fie vi se propun sarcini în plus, fie domenii adiacente vă oferă oportunități.

Taur

Iubire - Faceți schimb de informații, planificați împreună cu partenerul sau prietenii următoarele activități.

Sănătate - Vă simțiți bine, știți să profitați de explicațiile terapeuților sau ale celor care vă sfătuiesc legat de sănătate.

Bani - Vă prezentați de așa manieră încât prima impresie e favorabilă și nu aveți decât de câștigat.

Gemeni

Iubire - Participați la un atelier tematic legat de hobby-urile personale.

Sănătate - Faceți mișcare pentru amuzament. Scopul nu e să atingeți performanță, ci să vă eliberați de tensiune.

Bani - Nimeni nu atinge statutul de expert fără o practică intensă. Nu abandonați pregătirea.

Rac

Iubire - Nu refuzați invitațiile de socializare, dar alegeți evenimentele mai intime cu oameni cunoscuți.

Sănătate - Concentrați-vă pe ce vă deranjează. Obiectivul nu este să întăriți simptomele sâcâitoare, ci să descoperiți cauza.

Bani - Primiți bani din surse neașteptate, persoane care vor să vă ajute, doar să solicitați.

Leu

Iubire - Mențineți un dialog onest și deschis cu cei din jur. Persistați în această atitudine, chiar dacă e dificil.

Sănătate - Începeți să vă ocupați de sistemul osos. Faceți analize specifice și vedeți starea curentă.

Bani - E mai puțin probabil să bateți câmpii dacă veniți pregătit pentru elemente surpriză. Superiorii vă testează.

Fecioară

Iubire - Conversațiile purtate acum sunt ocazionale și superficiale. Ceilalți trebuie să se mulțumească cu ce oferiți.

Sănătate - Vă simțiți copleșiți. Suspendați puțin luarea deciziilor și relaxați-vă. Acordați-vă o seară liniștită și lăsați grijile pentru a doua zi.

Bani - Nu vă lăsați influențat de considerente emoționale în luarea deciziilor de a vă investi banii.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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