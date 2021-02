Când LPF şi FRF se ceartă, FIFA trebuie să medieze! Ce solicitare absurdă a ajuns la forul mondial

Oficialul LPF a mai spus că amânarea implementării sistemului “ţine de un interes electoral”.

“Cred că acest blocaj cu privire la VAR ţine de un interes electoral. La anul vor fi alegeri la FRF şi la LPF şi cred că în acest moment asistăm la o luptă care începe să aibă iz electoral. Îi transmit o invitaţie publică domnului Burleanu să ne întâlnim cu toţii, cei din conducerea FRF şi cei din conducerea LPF, să stăm de vorbă, să luăm legile şi regulamentele, să vedem ce trebuie să facă fiecare şi să ajungem la o decizie finală. Noi am apelat la FIFA şi le-am solicitat o mediere pentru a spune ei, deşi mi se pare ridicolă povestea, pentru a spune ei ce trebuie să facă Liga şi ce trebuie să facă federaţia. FRF trebuie să asigure formarea arbitrilor, are această obligaţie. FIFA până în acest moment a încercat să stea cât mai departe şi ne-a sugerat să găsim un numitor comun. Din păcate am văzut că nu găsim un numitor comun”, a declarat Ştefan citat de news.ro