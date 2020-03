BREAKING NEWS Turneul de tenis de la Indian Wells a fost anulat din cauza Coronavirusului

Organizatorii, prin vocea directorului de turneu Tommy Haas, au anunţat că turneul programat în perioada 12-22 martie nu va mai avea loc confrom planificării, fanii urmând să îşi recupereze banii plătiţi pentru bilete: fie că vor cere restituirea sumelor, fie că vor obţine vouchere pentru ediţia 2021.

"Este un risc prea mare, în acest moment, pentru sănătatea publică în regiunea Riverside County să se organizeze un eveniment de asemenea anvergură. Nu este în interesul fanilor, a jucătorilor şi a zonelor învecinate ca acest turneu să se desfăşoare. Trebuie să facem eforturi împreună pentru a proteja comunitatea de epidemia de Coronavirus", a transmis doctorul David Agus, profesor în medicină şi inginerie biomecanică la Universitatea din Carolina de Sud, citat de site-ul ATP.

"Suntem extrem de dezamăgiţi că turneul nu va mai avea loc, dar sănătatea şi siguranţa comunităţii, fanilor, jucătorilor, voluntarilor, sponsorilor, comercianţilor şi tuturor celor implicaţi în eveniment este de o importanţă supremă. Suntem pregătiţi să organizăm turneul la o dată ulterioară şi căutăm deja soluţii alternative", a transmis şi Tommy Haas, fost număr doi mondial, în prezent direct al turneului din deşertul californian patronat de Larry Ellison. Din păcate, realitatea este că, într-un sezon de tenis extrem de aglomerat, în care aproape fiecare săptămână programează turnee din prima săptămână a anului, până pe 2 noiembrie - la feminin şi până pe 29 noiembrie - la masculin, este aproape imposibil de reprograma un astfel de turneu ce are alocate 10 zile de întreceri pe main draw.

Turneul de la Indian Wells este, deocamdată, cel mai important eveniment sportiv anulat din cauza epidemiei de Coronavirus, după ce mai multe etape de Cupă Mondială din sporturile de iarnă, turnee preolimpice pentru Tokyo 2020, turnee de tenis de nivel inferior sau un turneu de prim rang din calendarul mondial de snooker au fost anulate în China şi nu numai.

Întrecerea de la Indian Wells reprezenta primul turneu Masters 1000 al sezonului masculin, respectiv primul Premier Mandatory din calendarul WTA. Iar multe dintre starurile tenisului ajunseseră deja la Indian Wells Tennis Garden. Printre aceştia: Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Ashleigh Barty, Kim Clijsters, Karolina Pliskova sau Venus Williams, toţi efectuând deja antrenamente în complex.

Calificările turneului de la Indian Wells ar fi trebuit să înceapă luni, 9 martie, în timp ce tablourile principale ar fi urmat să înceapă joi. Tragerea la sorţi pentru tablourile principale era programată pentru ziua de marţi.

Astfel, pe tabloul principal al fi urmat să absenteze ambele finaliste ale ediţiei 2019, Andreescu şi Kerber. Campionii ediţiei 2019 de la Indian Wells sunt Dominic Thiem (Austria) şi Bianca Andreescu (Canada).

