Eurostat: româncele fac copii mai devreme ca alte europence

Nici măcar faptul că România se confruntă în continuare cu cel mai mare număr de mame minore din întreaga Uniune Europeană nu înfluenţează aceste statistici, arată Gabriela Alexandrescu, preşedintele executiv al asociaţiei Salvaţi Copiii. „Sunt înregistrate anual cam 19.000 de naşteri la femei care au sub 19 ani, în timp ce sub 15 ani sunt înregistrate în jur de 800 de naşteri anual. E o constantă care nu s-a schimbat prea mult în ultimii ani. La cele 150.000 de naşteri câte sunt înregistrate pe an, nu influenţează prea mult”, a explicat reprezentanta societăţii civile.

Româncele nu-şi urmăresc sarcina

Alexandrescu aminteşte însă că România se confruntă, în ciuda creşterii vârstei medii a femeilor care dau naştere primului copil, cu probleme serioase în special în comunităţile vulnerabile.

„Avem în continuare cel mai mare număr de naşteri sub 19 ani, inclusiv sub 17 ani, din lipsa de educaţie şi din lipsa condiţiilor socio-medicale din teritoriu, mai mult în zona rurală şi urbanul mic. Sunt foarte multe comunităţi vulnerabile care nu sunt în evidenţa nici unui medic, iar femeile de acolo nu îşi urmăresc sarcina, nu sunt informate cu privire la posibilitatea unei decizii asupra unei sarcini viitoare pe care şi-ar dori să o aibă. Din punctul meu de vedere, pe lângă introducerea unei ore de educaţie pentru sănătate în şcoli, avem nevoie să dezvoltăm servicii comunitare astfel încât să se cunoască situaţia femeilor gravide, a copiilor, mai ales din comunităţi vulnerabile, care să fie luaţi în evidenţă la medicul de familie, să primească suport social”, a completat Gabriela Alexandrescu.

Pe de altă parte, femeile decid să amâne momentul în care devin mame din mai multe motive: lipsurile financiare, cariera sau studiile contează tot mai mult în ultimii ani, arată specialiştii. „Chiar dacă femeile cu salarii bune vor să se întoarcă la serviciu după un an, multe nu au cu cine să lase copilul acasă până la vârsta de doi ani şi ceva. Asta pentru că lipsesc creşele, iar bonele de încredere sunt greu de găsit.

Dacă nu îi ajuţi pe acei tineri care vor să devină părinţi, e firesc că amână acest moment. Iar în cazul femeilor, încă este bine că ne păstrăm sub 30 de ani ca vârstă medie de naştere a primului copil. După 30 de ani, statistic vorbind, creşte riscul apariţiei unor malformaţii”, a explicat pentru „Adevărul” şi Ana Măiţă, preşedintele Asociaţiei Mame pentru Mame.

Toate în condiţiile în care populaţia rezidentă a României a scăzut în ultimii 15 ani cu peste 2.000.000 de persoane. România înregistrează una dintre cele mai mari rate de depopulare din Europa, conform statisticilor. Mulţi dintre tineri preferă să emigreze, în speranţa unui trai mai bun, printre motivele invocate de aceştia numărându-se instabilitatea economică şi politică din ultimii ani.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: