Vîlceanu, despre anunţul lui Ghinea că va monitoriza PNRR: Dacă nu sunt chestiuni care să genereze conflict de interese, nu am nicio problemă

"Eu am văzut o ştire că are o platformă, sau încearcă să facă o platformă de monitorizare şi control, cumva, al PNRR. Foarte bine. S-o facă, dacă nu sunt chestiuni care să genereze, eu ştiu, un conflict de interese sau... nu am nicio problemă. Până la urmă, oricine care poate da o mână de ajutor, chiar şi prin control şi monitorizare, e binevenit”, a afirmat Dan Vîlceanu, miercuri seară, la Antena 3.

Noul ministru al Fondurilor Europene a susţinut că din cauză că nu a avut timp nu a discutat despre PNRR cu predecesorul său.

"Nu am avut o discuţie cu domnul Ghinea. A şi fost o perioadă foarte aglomerată. Nu înseamnă că îl evit, sau că evit să stau de vorbă cu dânsul, dar a fost o perioadă foarte aglomerată”, a mai spus Vîlceanu.

Cristian Ghinea şi-a anunţat colegii de partid, într-un mesaj intern, că va demisiona din funcţia de vicepreşedinte al USR şi membru în Biroul Naţional al partidului de la începutul lunii ianuarie, pentru a se ocupa de două proiecte de asistenţă şi monitorizare pentru PNRR împreună cu eurodeputaţii Dragoş Pîslaru şi Vlad Botoş. Dacă ar fi rămas în funcţiile de conducere pe care le avea în cadrul formaţiunii, atunci acest lucru ar dus la o incompatibilitate cu statutul USR.