 Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin | adevarul.ro
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Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin

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Donald Trump Jr., fiul președintelui Statelor Unite, a petrecut două zile la vânătoare în Mongolia împreună cu omul de afaceri rus Umar Kremliov, președintele Asociației Internaționale de Box (IBA), potrivit unei investigații publicate de Financial Times.

Partida de vânătoare din Mongolia
Partida de vânătoare din Mongolia Foto: X / Важные истории

Potrivit sursei citate, la sfârșitul lunii august, Trump Jr. a ajuns la Ulaanbaatar (Ulan Bator), după care s-a deplasat într-o tabără de vânătoare din provincia Uvs.

Jurnaliștii FT au reconstruit itinerariul folosind date privind zborurile, postări din rețelele sociale, documente oficiale și declarații ale unor ghizi și oficiali locali.

Documente federale americane analizate de prestigioasa publicație arată că Ambasada Statelor Unite a achitat 18.715 dolari pentru cazarea agenților Serviciului Secret care asigurau protecția lui Donald Trump Jr. în timpul deplasării.

Potrivit investigației, Umar Kremliov a părăsit pe 27 august o conferință de presă organizată de IBA în Kazahstan și a zburat în cursul nopții, cu un avion charter, către capitala Mongoliei. De acolo, s-a deplasat la tabăra unde se afla Trump Jr.

În călătorie l-ar fi însoțit și omul de afaceri rus Artur Martirosov, asociat al fondului de investiții Voskhod, aflat sub sancțiuni americane.

Unul dintre participanții la excursie a declarat pentru Financial Times că Donald Trump Jr. și Umar Kremliov ar fi evitat să apară împreună în fotografii.

După două zile petrecute în tabăra de vânătoare, Kremliov a plecat spre Iakuțk, unde a participat la un eveniment de box, în timp ce Trump Jr. ar fi rămas în Mongolia pentru încă aproximativ o săptămână.

 Cine este Umar Kremliov

Umar Kremliov este un oligarh și oficial sportiv rus, președinte al Asociației Internaționale de Box (IBA) din 2020 și fost secretar general al Federației Ruse de Box, fiind descris de mai multe publicații internaționale drept un apropiat al cercurilor de putere de la Kremlin.

Umar Kremlev, aliat al lui Putin
Umar Kremlev, aliat al lui Putin Foto: X@Svitlana_UA22

Mandatul său la șefia IBA a fost marcat de controverse. Sub conducerea sa, organizația și-a consolidat legăturile cu Rusia, iar relațiile cu Comitetul Internațional Olimpic (CIO) s-au deteriorat. CIO a retras recunoașterea IBA, invocând probleme legate de guvernanță, finanțare și integritate.

În 2004, înainte de a accede în aceste structuri, a fost condamnat pentru șantaj, iar în 2007 pentru lovire, potrivit publicației de investigații ruse Proekt. Deși circumstanțele faptelor nu sunt clare, Kremlev nu le-a negat niciodată.

Oligarhul rus ar fi cheltuit cel puțin 170.000 de dolari pe nunta lui Donald Trump Jr. Potrivit The Telegraph, Umar Kremlev ar urmări recăpătarea controlului asupra boxului olimpic.

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