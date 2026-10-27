Péter Magyar taie mecanismul UDMR prin care 140.000 de maghiari din Transilvania au obținut cetățenia. Fundația Eurotrans, scoasă din sistem

Fundația Eurotrans, organizație înființată de UDMR și implicată în gestionarea procesului de acordarea a cetățeniei ungare pentru maghiarii din Transilvania, nu va mai participa la procedura de naturalizare simplificată începând de anul viitor.

UDMR și fundația sa au fost acuzate de organizații civice că ar fi favorizat indirect Fidesz. Foto: FB Kelemen Hunor

Guvernul condus de Péter Magyar a decis ca procedurile de acordare a cetățeniei să fie gestionate exclusiv de reprezentanțele diplomatice ale Ungariei, fără implicarea unor organizații externe, Potrivit informațiilor publicate de cotidianul maghiar Krónika.,

Executivul de la Budapesta a transmis încă după alegerile parlamentare din aprilie că intenționează să retragă fundației dreptul de a participa la procesul de naturalizare.

Eurotrans își pierde rolul în procesul de naturalizare

Decizia pune capăt unei colaborări începute în 2015, când Eurotrans a încheiat un acord cu Cancelaria Prim-ministrului Ungariei și Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea procedurilor de cetățenie în Transilvania.

În ultimii 11 ani, fundația a asigurat asistență pentru depunerea dosarelor printr-o rețea de birouri teritoriale și prin deplasări regulate în localitățile din Transilvania.

Conducerea fundației: „Până la sfârșitul anului vom continua să oferim serviciile”

Zoltán Levente Nagy, președintele fundației, a confirmat pentru Krónika că instituția își va continua activitatea până la finalul anului, conform acordului aflat în vigoare.

„Finanțarea necesară pentru furnizarea acestui serviciu și pentru funcționarea organizației este asigurată până la sfârșitul acestui an. Am depus către guvernul ungar cererea pentru susținerea costurilor de funcționare aferente anului viitor, însă până în prezent nu am primit niciun răspuns. În actualele condiții, singurul lucru cert este că până la sfârșitul acestui an vom continua să oferim serviciile de naturalizare prin intermediul fundației”, a declarat Zoltán Levente Nagy.

Acesta a precizat că, în colaborare cu consulatele Ungariei, Eurotrans a ajutat aproximativ 140.000 de maghiari din Transilvania să își pregătească dosarele de cetățenie și a întocmit gratuit peste 50.000 de cereri privind acte de stare civilă.

De asemenea, de la lansarea Programului „Cordonul Ombilical” în 2018, organizația a procesat aproximativ 40.000 de solicitări venite din partea familiilor beneficiare.

Aproximativ 100 de angajați ar urma să fie concediați

Publicația maghiară notează că aproximativ 100 de angajați ai fundației au fost deja informați că majoritatea posturilor vor fi desființate odată cu încetarea activității în domeniul naturalizării.

Până acum, Eurotrans a oferit gratuit servicii precum pregătirea documentelor necesare obținerii cetățeniei, traduceri, fotografii, asistență pentru înregistrarea actelor de stare civilă și sprijin pentru accesarea unor programe sociale finanțate de statul ungar.

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Sute de milioane de forinți din bugetul Ungariei

Potrivit datelor publice citate de Krónika, Fundația Eurotrans a beneficiat în acest an de finanțări în valoare totală de 928 de milioane de forinți (circa 2,5 milioane de euro) din partea Fondului Bethlen Gábor, instituția prin care Budapesta finanțează programele dedicate comunităților maghiare din afara granițelor.

În 2025, organizația ar fi primit aproximativ 950 de milioane de forinți.

De asemenea, publicația de investigație Átlátszó Erdély a estimat că, în perioada 2015-2026, fundația a beneficiat de peste 3,1 miliarde de forinți din fonduri provenite de la guvernul ungar și de la Fondul Bethlen Gábor.

Decizia, luată pe fondul controverselor privind votul prin corespondență

Krónika susține că retragerea Eurotrans din procesul de acordare a cetățeniei maghiare este legată mai degrabă de rolul organizației în gestionarea votului prin corespondență decât de activitatea sa privind cetățenia.

Înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, fundația a participat la campaniile de informare privind înregistrarea alegătorilor fără domiciliu în Ungaria, la distribuirea pachetelor de vot și la colectarea acestora, înainte de predarea către consulatele ungare.

Din acest motiv, UDMR și fundația sa au fost acuzate de unele organizații civice că au depășit rolul de simplu intermediar administrativ, favorizând indirect partidul Fidesz.

La scurt timp după alegeri, Péter Magyar, noul premier al Ungariei, a anunțat că guvernul său va verifica eventualele nereguli legate de votul prin corespondență.

„Pentru viitor, regulile de vot trebuie revizuite, pentru a preveni eventualele fraude electorale”, a declarat Péter Magyar după o întâlnire avută la Budapesta cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Magyar,a afirmat atunci că a primit asigurări din partea UDMR că organizația „se va abține pe viitor de la implicarea în disputele politice interne din Ungaria”.

Kelemen Hunor a susținut însă că UDMR a oferit doar sprijin tehnic pentru transmiterea în siguranță a voturilor către autoritățile electorale și că nu există dovezi privind influențarea rezultatului alegerilor.

Consulatele vor prelua integral activitatea

După eliminarea Eurotrans din sistem, toate procedurile legate de cetățenie și serviciile conexe vor fi preluate de Ambasada Ungariei și de consulatele de la București, Cluj-Napoca și Miercurea-Ciuc.

Publicația maghiară avertizează că această schimbare ar putea crea dificultăți pentru numeroși maghiari din Transilvania, mai ales pentru cei care locuiesc în zone aflate la mare distanță de reprezentanțele diplomatice și care, până acum, beneficiau de serviciile oferite de rețeaua locală a fundației.