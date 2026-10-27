 Péter Magyar taie mecanismul UDMR prin care 140.000 de maghiari din Transilvania au obținut cetățenia. Fundația Eurotrans, scoasă din sistem | adevarul.ro
search
Marți, 27 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Péter Magyar taie mecanismul UDMR prin care 140.000 de maghiari din Transilvania au obținut cetățenia. Fundația Eurotrans, scoasă din sistem

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fundația Eurotrans, organizație înființată de UDMR și implicată în gestionarea procesului de acordarea a cetățeniei ungare pentru maghiarii din Transilvania, nu va mai participa la procedura de naturalizare simplificată începând de anul viitor.

UDMR și fundația sa au fost acuzate de organizații civice că ar fi favorizat indirect Fidesz.
UDMR și fundația sa au fost acuzate de organizații civice că ar fi favorizat indirect Fidesz. Foto: FB Kelemen Hunor

Guvernul condus de Péter Magyar a decis ca procedurile de acordare a cetățeniei să fie gestionate exclusiv de reprezentanțele diplomatice ale Ungariei, fără implicarea unor organizații externe, Potrivit informațiilor publicate de cotidianul maghiar Krónika.,

Executivul de la Budapesta a transmis încă după alegerile parlamentare din aprilie că intenționează să retragă fundației dreptul de a participa la procesul de naturalizare.

Eurotrans își pierde rolul în procesul de naturalizare

Decizia pune capăt unei colaborări începute în 2015, când Eurotrans a încheiat un acord cu Cancelaria Prim-ministrului Ungariei și Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea procedurilor de cetățenie în Transilvania.

În ultimii 11 ani, fundația a asigurat asistență pentru depunerea dosarelor printr-o rețea de birouri teritoriale și prin deplasări regulate în localitățile din Transilvania.

Conducerea fundației: „Până la sfârșitul anului vom continua să oferim serviciile”

Zoltán Levente Nagy, președintele fundației, a confirmat pentru Krónika că instituția își va continua activitatea până la finalul anului, conform acordului aflat în vigoare.

„Finanțarea necesară pentru furnizarea acestui serviciu și pentru funcționarea organizației este asigurată până la sfârșitul acestui an. Am depus către guvernul ungar cererea pentru susținerea costurilor de funcționare aferente anului viitor, însă până în prezent nu am primit niciun răspuns. În actualele condiții, singurul lucru cert este că până la sfârșitul acestui an vom continua să oferim serviciile de naturalizare prin intermediul fundației”, a declarat Zoltán Levente Nagy.

Acesta a precizat că, în colaborare cu consulatele Ungariei, Eurotrans a ajutat aproximativ 140.000 de maghiari din Transilvania să își pregătească dosarele de cetățenie și a întocmit gratuit peste 50.000 de cereri privind acte de stare civilă.

De asemenea, de la lansarea Programului „Cordonul Ombilical” în 2018, organizația a procesat aproximativ 40.000 de solicitări venite din partea familiilor beneficiare.

Aproximativ 100 de angajați ar urma să fie concediați

Publicația maghiară notează că aproximativ 100 de angajați ai fundației au fost deja informați că majoritatea posturilor vor fi desființate odată cu încetarea activității în domeniul naturalizării.

Până acum, Eurotrans a oferit gratuit servicii precum pregătirea documentelor necesare obținerii cetățeniei, traduceri, fotografii, asistență pentru înregistrarea actelor de stare civilă și sprijin pentru accesarea unor programe sociale finanțate de statul ungar.

Kelemen Hunor și Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria, s-au întâlnit la Budapesta. Despre ce au discutat cei doi lideri

Sute de milioane de forinți din bugetul Ungariei

Potrivit datelor publice citate de Krónika, Fundația Eurotrans a beneficiat în acest an de finanțări în valoare totală de 928 de milioane de forinți (circa 2,5 milioane de euro) din partea Fondului Bethlen Gábor, instituția prin care Budapesta finanțează programele dedicate comunităților maghiare din afara granițelor.

În 2025, organizația ar fi primit aproximativ 950 de milioane de forinți.

De asemenea, publicația de investigație Átlátszó Erdély a estimat că, în perioada 2015-2026, fundația a beneficiat de peste 3,1 miliarde de forinți din fonduri provenite de la guvernul ungar și de la Fondul Bethlen Gábor.

Decizia, luată pe fondul controverselor privind votul prin corespondență

Krónika susține că retragerea Eurotrans din procesul de acordare a cetățeniei maghiare este legată mai degrabă de rolul organizației în gestionarea votului prin corespondență decât de activitatea sa privind cetățenia.

Înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, fundația a participat la campaniile de informare privind înregistrarea alegătorilor fără domiciliu în Ungaria, la distribuirea pachetelor de vot și la colectarea acestora, înainte de predarea către consulatele ungare.

Din acest motiv, UDMR și fundația sa au fost acuzate de unele organizații civice că au depășit rolul de simplu intermediar administrativ, favorizând indirect partidul Fidesz.

La scurt timp după alegeri, Péter Magyar, noul premier al Ungariei, a anunțat că guvernul său va verifica eventualele nereguli legate de votul prin corespondență.

„Pentru viitor, regulile de vot trebuie revizuite, pentru a preveni eventualele fraude electorale”, a declarat Péter Magyar după o întâlnire avută la Budapesta cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Magyar,a afirmat atunci că a primit asigurări din partea UDMR că organizația „se va abține pe viitor de la implicarea în disputele politice interne din Ungaria”.

Kelemen Hunor a susținut însă că UDMR a oferit doar sprijin tehnic pentru transmiterea în siguranță a voturilor către autoritățile electorale și că nu există dovezi privind influențarea rezultatului alegerilor.

Consulatele vor prelua integral activitatea

După eliminarea Eurotrans din sistem, toate procedurile legate de cetățenie și serviciile conexe vor fi preluate de Ambasada Ungariei și de consulatele de la București, Cluj-Napoca și Miercurea-Ciuc.

Publicația maghiară avertizează că această schimbare ar putea crea dificultăți pentru numeroși maghiari din Transilvania, mai ales pentru cei care locuiesc în zone aflate la mare distanță de reprezentanțele diplomatice și care, până acum, beneficiau de serviciile oferite de rețeaua locală a fundației.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
digi24.ro
image
Lamine Yamal, moment neașteptat după câștigarea Trofeului Kopa: „Cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui”
stirileprotv.ro
image
Rareș Bogdan anunță convocarea unui Congres Extraordinar al PNL pentru schimbarea lui Ilie Bolojan. Când ar putea să fie organizat
gandul.ro
image
Cea mai BÂNTUITĂ insulă din LUME. Unde se află și ce spun DOCUMENTELE
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi, revenire în forță în SuperLiga!? „Preia o echipă de top din România!”
fanatik.ro
image
REPORTAJ Călin Georgescu trebuie să se prezinte la procesul în care e acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. În caz contrar, se va emite mandat de aducere
libertatea.ro
image
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Gigi Becali, la înmormântarea lui Viorel Păunescu: ”Pentru mine, e o lecție. Regret că nu este acum unde trebuia să fie”
digisport.ro
image
Numele unei românce apare în scandalul care îi leagă pe Donald Trump și Jeffrey Epstein. Acuzații grave la adresa președintelui SUA
click.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
O ploaie de câteva minute a transformat Constanţa într-un mare lac. Fenomene meteo extreme în Dobrogea
observatornews.ro
image
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii cu grupe de muncă. Decizie: Perioadele suplimentare NU sunt contributive la pensie
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Marius Șumudică, replică pentru Gigi Becali în scandalul rasismului: „E nevoie de o scânteie pentru a ajunge la violențe fizice!”
fanatik.ro
image
Adio aerotermelor: alternativa cu un consum redus de energie folosită în tot mai multe gospodării pentru încălzire
ziare.com
image
De mână cu iubita sa, Lamine Yamal a fost abordat de o altă femeie și ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Vremea din România se schimbă radical. Unde a fost emis cod roșu de vreme severă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Se taie ajutoarele pentru bunicii cu pensii mici. Noul ministru al Muncii a făcut anunţul neaşteptat
romaniatv.net
image
Se ieftinește căldura în această iarnă. Cu cât vom plăti mai puțin
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse
actualitate.net
image
Cine a cântat la cununia Ramonei Manole piesa „Am cartofi, dar n-am ulei și fac foamea lângă ei”. Femeia s-a iubit cu Ioniță de la Clejani
click.ro
image
Cele două zodii pentru care urmează 5 zile decisive pentru viitorul lor. Acești nativi vor avea parte de oportunități rare
click.ro
image
„În dormitor, au apărut artificiile!” Dakota Johnson are „cea mai intensă atracție” cu Machine Gun Kelly
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Anne de Cleves soția lui Henric profimedia 0416507033 jpg
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Scandal pe internet după declarațiile Andreei Marin despre angajații tineri: „Și noi suntem sătui de așa-zișii antreprenori!”
image
Cine a cântat la cununia Ramonei Manole piesa „Am cartofi, dar n-am ulei și fac foamea lângă ei”. Femeia s-a iubit cu Ioniță de la Clejani

OK! Magazine

image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb