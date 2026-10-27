Serbia deschide o anchetă privind obstrucționarea votului în diaspora. Printre persoanele vizate se numără și ambasadorul din România

Parchetul sârb a anunțat marți deschiderea unei anchete care vizează mai mulți oficiali ai statului, inclusiv diplomați acreditați în străinătate, în legătură cu posibile nereguli privind organizarea votului în diaspora la alegerile parlamentare desfășurate duminică, 25 octombrie.

Entuzoiasm in stradă după ceVucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare Foto: AFP

Potrivit autorităților judiciare, persoanele investigate sunt suspectate de abuz în serviciu și ar fi contribuit la îngreunarea exercitării dreptului de vot pentru cetățenii sârbi din afara țării, relatează AFP, citată de Agerpres.

Printre cei vizați se numără și ambasadorul Serbiei la București

Printre cei vizați de anchetă se numără ministrul de Externe interimar, Marko Djuric, trei funcționari ai ministerului și mai mulți ambasadori ai Serbiei acreditați în Australia, Bulgaria, Canada, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Franța, România, Slovacia și Elveția.

Ancheta a fost declanșată după ce numeroși cetățeni sârbi din diaspora au reclamat dificultăți în procesul electoral, susținând că nu au avut acces la secții de votare aflate la o distanță rezonabilă de locul de reședință.

Potrivit plângerilor, unii alegători au fost nevoiți să parcurgă sute sau chiar mii de kilometri pentru a putea vota.

Parchetul pentru Combaterea Criminalității Organizate a anunțat că a intervenit imediat după apariția sesizărilor.

„A dispus imediat poliției să colecteze informații și să efectueze verificări urgente”, au transmis procurorii.

Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât participarea la vot a diasporei a crescut semnificativ față de scrutinul precedent. Potrivit datelor oficiale, peste 100.000 de cetățeni sârbi s-au înscris pentru a vota din străinătate la alegerile parlamentare de duminică, de aproape trei ori mai mulți decât la scrutinul anterior.

Alegerile au avut loc într-un climat politic tensionat și s-au încheiat cu victoria opoziției susținute de mișcarea studențească, care a pus capăt celor 14 ani de dominație politică a taberei fostului președinte Aleksandar Vucic.

Ancheta urmează să stabilească dacă au existat decizii administrative sau diplomatice care au limitat accesul alegătorilor din diaspora la procesul electoral și dacă acestea au influențat desfășurarea scrutinului.