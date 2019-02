USR şi PLUS decid azi dacă fac alianţă  la europarlamentare. Partidul lui Cioloş, avantajat de împărţirea locurilor pe listă

„Negocierile încă nu s-au terminat. Foarte probabil, sâmbătă va fi doar o decizie de principiu - dacă să facem alianţă sau nu. Detaliile urmează să fie stabilite ulterior. Problema e repartiţia locurilor eligibile. La cum s-a negociat până acum, PLUS e avantajat: va trimite cu siguranţă trei oameni la Bruxelles. În timp ce noi suntem siguri doar de doi. Locul 6 e pe muchie. Singura parte avantajoasă din negociere e locul 7, care va reveni tot USR. Dar locul 7 depinde de scorul alianţei“, susţin surse din conducerea USR pentru Adevărul.

Cum ar putea arăta lista USR-PLUS la alergerile europarlamentare:

1. Dacian Cioloş (PLUS)

2. Cristian Ghinea (USR)

3. Dragoş Pâslaru (PLUS)

4. Clotilde Armand (USR)

5. Dragoş Tudorache (PLUS)

6. Nicu Ştefănuţă (USR)

7. Vlad Botoş (USR)

8. Ramona Strugariu (PLUS)

PLUS, măcinat de scandaluri

Profesorul universitar Valentin Naumescu de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj a anunţat, pe Facebook, că demisionează din PLUS. Naumescu, unul dintre cei care au pus bazele PLUS la Cluj, l-a acuzat pe Dacian Cioloş că ia decizii discreţionare, că e lipsit de transparenţă şi că îşi promovează prietenii. Naumescu este a treia plecare din PLUS, după demisiile forţate ale lui Avram Fiţiu şi George Gima.

Printre cei 50 de membri care formează Consiliul Naţional al PLUS se numără şi clujeanul Sandu Băbăşan, fost membru PRM. Potrivit surselor Adevărul, cu o seară înaintea Congresului, mai mulţi delegaţi PLUS din Cluj i-au trimis o scrisoare lui Dacian Cioloş în care i-au cerut să renunţe la Sandu Băbăşan. Scrisoarea nu a avut niciun efect, Băbăşan fiind păstrat de Cioloş pe lista propusă pentru Consiliul Naţional şi validată ulterior de Congres.

