Sondaj. PSD, în picaj înainte de alegeri. PNL şi USR-PLUS, în uşoară creştere

33% dintre cei care au răspuns întrebărilor sondajului ar vota cu PNL la următoarele alegeri, potrivit sondajului realizat de IMAS, la cererea Europa FM, în luna iunie. În mai, liberalii aveau o intenţie de vot de 32,6%.

Pe de altă parte, PSD a scăzut de la 23% la 21,9%. Reamintim că în luna februarie PSD avea aproape 26% intenţie de vot.

Pe locul al treilea se află USR, cu o intenţie de vot de 12,3, care înregistrează astfel un uşor avans de la 11,6%. Partenerul de alianţă, PLUS, are o intenţie de vot de 5,8%.

Sursa: Europa FM

Cu un procent ridicat se menţine Pro România, partidul lui Victor Ponta fiind la 11,2%. 4,7% are intenţie de vot are PMP, în timp ce ALDE doar 3,7&. Tot sub 5% are şi UDMR, înregistrând doar 3,4%.

Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM, în perioada 5 – 27 iunie, pe un eşantion de 1010 persoane. Marja de eroare este de 3,1 la sută.