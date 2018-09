Parlamentului European, pe 3 octombrie (între orele 8-10, ora Strasbourgului) în care să fie convocată doamna prim-ministru a României pentru a da explicaţii pentru tot ceea ce înseamnă din ce în ce mai lunga listă de probleme grave despre care se spune că există în România. Probleme, se spune, în ce priveşte respectarea valorilor fundamentale europene, ale statului de drept, ale separării statului de biserică , inferinţa nepermisă a partidelor din coaliţia de guvernare pentru a-şi asigura controlul total asupra justiţie etc. etc. etc. Acuzaţii grave, din ce în ce mai des formulate în România şi reluate în spaţiul european, stârnind deja reacţii multiple în sfera publică şi la nivelul mai multora dintre partidele politice naţionale şi, în ultimă instanţă, făcând firească o dezbatere-anchetă la nivelul instituţiilor europene. Dimpotrivă, Conferinţa Preşedinţilor din Parlamentul European, a confirmat programul stabilit anterior, adică audiere de 3 octombrie şi decizie de elaborare a unei Rezoluţii privind situaţia statului de drept în România.

Mai mult, toate acestea s-au împletit la modul nefericit cu forţarea impunerii de către oficialii României, pe un ton din ce în ce mai apăsat, a „tezei Dragnea" privind evenimentele petrecute pe 10 august, adică, cum spunea dânsul de atunci încoace, aşa cum a comunicat oficial la Bruxelles doamna prim-ministru Viorica Vasilica Dăncilă, tentativă de lovitură de stat cu organizare paramilitară şi cu finanţare parţială din străinătate, ieri doamna Dăncilă adăugând şi un aspect suplimentar, cel al prezenţei unor manifestanţi al căror comportament violent a fost provocat de folosirea drogurilor.

„Teza Dragnea" după numele celui care a lansat-o primul pe scena politică naţională şi internaţională, a schimbat total datele dezbaterii oarecum calme şi intrată deja în făgaşul unei discuţii tip Bruxelles, adică posibil de rezolvat, cu câteva şuturi mai puternice în culise, doar pe calea complicată dar mereu eficientă a dialogurilor discrete între grupurile politice, implicând şi jucătorii responsabili de sector din Comisia Europeană. Şi nu numai că a schimbat jocul, dar l-a şi adus la nivelul de tensiune de acum căci, dacă vă amintiţi, teza respectivă a urmat imediat după ce tot domnul Dragnea a lansat povestea privind persoanele care, plătite tot de cercuri criminale ostile din străinătate, ar fi încercat să-l asasineze. Semnalare oficială a unor probleme gravissime, nemaiîntâlnite până acum într-un stat membru UE şi NATO,

De aici întrebarea care va domina întreaga perioadă următoare şi care, azi, a determinat să fie respinse categoric demersurile realmente disperate făcute de domana Prim Ministru, adică de a determina grupul Verzilor (în calitate de iniţiator) şi cel al PPE (ca susţinător) să-şi retragă propunerea privind elaborarea unei Rezoluţii care să fie supusă votului în plenul PE. În Conferinţâa Preşedinţilor de azi niciun grup politic, nici măcar socialiştii, nu au cerut cumva anularea elaborării unei Rezoluţii. Singura modificare produsă în programul iniţial este că votul final va fi programat în sesiunea plenară din noiembrie. Motivul e simplu: nu s-a dorit ca, ştiind deja ce acuze grave vor fi în text şi ce măsuri vor fi solicitate Comisiei Europene şi Consiliului, documentul să nu fie votat la finele lunii octombrie, atunci când Preşedintele Iohannis este invitat să ţină un discurs despre starea actuală şi propunerile viitoare pentru evoluţia proiectului european, totul în pregătirea Summitului de la Sibiu pe care-l va prezida alături de şefii instituţiilor europene.

Acestea fiind spuse, să mai constatăm, cu foarte mare îngrijorare, că raporturile pe care le au oficialii români cu colegii de înalt nivel de la Bruxelles sunt azi considerabil mai tensionate decât cu trei zile în urmă, Cauzele le ştiţi: ai noştri, plini de ifose şi bâzdâc, s-au supărat într-atât de tare pe modul în care au fost chestionaţi de colegii europeni încât s-au dezbrăcat de caracter şi au contra-atacat atacat curajos, evident după ce întrevederile se terminaseră. Şi iarăşi s-a sărit la un nou nivel de probleme căci, acum, chiar toată lumea vrea să-şi arate muşchii şi să dea un răspuns criticilor formulate de ai noştri.

Asta e, nu ştiu cine cine a conceput această strategie de evoluţie la Bruxelles, mă bucur însă auzind-l pe domnul Dragnea că este mulţumit de prestaţia doamnei Dăncilă. Poate ştie dânsul ceva ce nu ştie şi n-a văzut nimeni, Altfel, cu profund interes, să aşteptăm ziua de 3 octombrie, s-o auzim pe doamna Dăncilă cum citeşte corect textul pregătit de la Bucureşti , să auzim ce au de spus reprezentenţii Comisiei, Consiliului, colegii europarlamentari şi să urmărim modul în care doamna Prim Ministru va răspunde, vorbind liber, întrebărilor ce-i vor fi adresate.