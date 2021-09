Nicuşor: „Nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cişmigiu şi Herăstrău”. Clotilde: „Am convenit. Îl rog să nu mai dezinformeze”

„Dl. primar are numărul meu de telefon şi m-ar fi putut contacta să mă anunţe înainte. În condiţiile în care am avut o întâlnire în urmă cu câteva luni cu dl. primar general unde am discutat şi am convenit la iniţiativa lui să preluăm noi parcurile Cişmigiu şi Herăstrău pentru a putea face investiţii. N-am fi pus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliu Local de ieri acest proiect dacă n-am fi avut acordul d-lui primar”, a spus Armand.

Edilul sectorului 1 a anunţă că primăria a achitat datoria şi îi cere primarului „să nu mai dezinformeze opinia publică”.