Jocuri de culise în PNL. Demisia lui Cîţu resetează împărţirea funcţiilor în partid

Schimbările de vârful PNL au consecinţe atât în ceea ce priveşte structurile instituţionale, cât şi privind rearanjarea funcţiilor la nivelul formaţiunii liberale. Una dintre discuţii este referitoare la posibila schimbare a lui Florin Cîţu din funcţia de preşedinte al Senatului. Surse din conducerea PNL au precizat, pentru „Adevărul”, că pasul făcut de bunăvoie sâmbătă l-ar fi salvat pe Cîţu de la debarcare. Prin urmare, fostul preşedinte al PNL ar urma să fie menţinut cel puţin până la începutul sesiunii din toamnă, când au loc şi modificări în structura Biroului Permanent al Senatului.

„Nu a fost nicio discuţie despre funcţia politică de la preşedinţia Senatului”, a declarat, luni, Florin Cîţu, întrebat despre o eventuală demisie a sa din funcţia de preşedinte al Senatului. „În acest moment, nediscutându-se alte demersuri, şi având în vedere tot ceea ce s-a petrecut la nivelul PNL, nu văd de ce ar trebui să plece din această funcţie”, a precizat, la rândul său, Nicolae Ciucă, referindu-se la postul lui Florin Cîţu din fruntea Senatului.

În PNL deja începuseră să fie discutate, în spatele uşilor închise, alternativele pentru şefia Senatului. O primă variantă era Alina Gorghiu, însă aceasta nu se bucura de un sprijin larg din partea colegilor şi este văzută ca o apropiată a fostului preşedinte de partid. A doua opţiune era un nume-surpriză: Nicoleta Pauliuc, şefa Comisiei de apărare din Senat. Pauliuc este senatoare de Ilfov, aflată în prezent la al doilea mandat. A activat în comisiile juridice şi de apărare, fiind avocată la bază. Pauliuc se bucură de sprijinul filialei sale, PNL Ilfov, structură care este plasată intern în grupul celor din jurul lui Iulian Dumitrescu, prim-vicepreşedinte al formaţiunii.

O altă problemă este legată de portofoliul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în condiţiile în care Dan Vîlceanu a anunţat că îşi va depune mandatul în această săptămână. Întrebat despre acest subiect, Nicolae Ciucă a precizat că va discuta cu actualul titular de la MIPE situaţia. Vacantarea acestui loc este vizată de mai multe grupări din partid, care ar vrea să aibă un om la ministerul care coordonează PNRR. Surse din partid au precizat pentru „Adevărul” că atât grupul din Ardeal, cât şi gruparea din jurul lui Iulian Dumitrescu ar vrea să aibă o persoană din tabăra lor la MIPE.

De la competiţie la „soluţia de durată”

Liderul interimar al PNL, Gheorghe Flutur, şi-a mai nuanţat discursul privind viitorul şefiei liberalilor. Dacă la început Flutur a dat impresia că încurajează o competiţie între mai mulţi liberali, acum discursul e orientat direct spre varianta Ciucă, pentru ca partidul să nu mai cânte pe voci diferite: una a premierului, una a şefului PNL. „Viaţa a arătat că asta (n.r. – funcţia de preşedinte deţinută de premier) este formula cea mai stabilă, mai ales că noi trebuie să convieţuim într-o coaliţie politică. Dacă ai fi singurul partid de la guvernare, ai putea să prioritizezi, poate, altfel lucrurile, dar atunci când e o coaliţie, pentru coerenţă, pentru a fi o legătură mai bună între ce decide coaliţia şi ce trebuie să pună în aplicare Guvernul, soluţia ca premierul să fie şi preşedinte de partid a arătat că este soluţia de durată şi care acordă stabilitate”, a afirmat Gheorghe Flutur, într-o intervenţie la Radio France International.

Funcţii importante, scoase la bătaie

La Congresul Extraordinar de duminică, imediat după votarea noului preşedinte al formaţiunii, va fi propus şi validat noul secretar general al formaţiunii. Surse din conducerea PNL au precizat pentru „Adevărul” că prima şansă pentru această funcţie o are Lucian Bode, care este într-o relaţie strânsă cu Nicolae Ciucă, iar acesta ar urma să se ocupe, cu adevărat, de relaţia cu teritoriul. În acest scenariu, un loc de prim-vicepreşedinte ar fi vacant. Două nume de lideri cu greutate ai PNL sunt avansate pentru funcţia de prim-vicepreşedinte: Ilie Bolojan (preşedintele CJ Bihor) şi Dan Motreanu (şeful PNL Giurgiu). Prima şansă o are Bolojan, potrivit informaţiilor „Adevărul”, cu toate că acesta nu are o relaţie prea bună cu „partenerul strategic” al PNL, Klaus Iohannis. Însă cooptarea acestuia ar însemna încercarea calmării între facţiunile din partid.