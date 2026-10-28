Cel mai vârstnic român a împlinit 111 ani. Generalul în retragere Iosif Rus este al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume

Generalul de brigadă în retragere Iosif Rus, considerat cel mai în vârstă om din România, a împlinit miercuri, 28 octombrie, vârsta de 111 ani. Veteranul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost sărbătorit la Centrul Muzeal de Istorie din Gherla și a primit Emblema de Onoare a Armatei României, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa activitate și pentru contribuția adusă țării.

Cel mai vârstnic român a împlinit 111 ani. Foto: Facebook

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Forțelor Terestre Române, care au publicat pe Facebook imagini de la eveniment. Potrivit acestora, Iosif Rus este al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume.

„Există oameni a căror poveste devine istorie. Generalul de brigadă în retragere Rus Iosif este unul dintre ei”, au transmis reprezentanții Forțelor Terestre Române.

Născut la 28 octombrie 1915, Iosif Rus a trecut prin experiențele dificile ale celui de-Al Doilea Război Mondial. A luptat pe Frontul de Est, unde a fost rănit, iar după mai multe luni petrecute în spital s-a întors pe front.

După încheierea carierei militare, și-a dedicat 43 de ani educației, contribuind la formarea mai multor generații de tineri.

Parcursul său a fost recunoscut oficial și în 2025, când, la împlinirea vârstei de 110 ani, a fost avansat la gradul de general de brigadă prin decret prezidențial.

Aniversarea celor 111 ani a fost marcată printr-un eveniment organizat la Centrul Muzeal de Istorie Gherla. Cu această ocazie, veteranul a primit Emblema de Onoare a Armatei României, distincție acordată în semn de apreciere pentru serviciul și meritele sale.

Divizia 4 Infanterie „Gemina” i-a transmis urări de sănătate și liniște, subliniind importanța păstrării memoriei celor care au luptat pentru România.

„Nu uităm sacrificiul celor care au luptat pentru România. Le cinstim faptele și păstrăm vie memoria lor”, au transmis reprezentanții diviziei.

La 111 ani, povestea generalului în retragere Iosif Rus rămâne legată de experiențele războiului, de deceniile dedicate educației și de recunoașterea primită din partea Armatei României.