Florin Cîţu: Am fost primul nebun care a spus că ne vom reveni rapid. Mi-a fost frică în prima zi, când am intrat în starea de urgenţă, sincer, au fost momente dure

”Economiştii foarte greu estimează o perioadă de recesiune (...) Anul trecut, când am trecut prin criză am fost primul nebun care a spus că ne vom reveni rapid, mai rapid decât oricine şi aşa a fost. Pentru că m-am uitat la comportamentul oamenilor”, a declarat Florin Cîţu la un prodcast.

Premierul a adăugat că au fost momente dificile, când România a intrat în starea de urgenţă. „Mi-a fost frică în prima zi, când am intrat în starea de urgenţă, sincer, au fost momente dure pentru că mă uitam la bugete, aveam de plătit salarii şi pieţele erau îngheţate, nu puteai să de împrumuţi. Noi am închis economia, de unde luăm bani, oamenii ăştia cu ce plătesc taxe? Eram într-un moment dificil. Am stat, m-am uitat, am văzut cum a reacţionat economia, am văzut că oamenii sunt ok şi după aceea când am văzut că dăm puţin drumul şi există acea dorinţă de a ieşi şi de a continua şi toată lumea dorea să îşi continue afacerea, mi-am dat seama că România îşi va reveni rapid. Şi astăzi România are două trimestre consecutive cu cea mai mare creştere economică din Uniunea Europană”, a declarat Cîţu.

Florin Cîţu a adăugat că diferenţa dintre România şi celelalte ţări din Uniunea Europeană a fost că în ţara noastră a fost păstrată intactă capacitatea de producţie.

”Diferenţa dintre noi şi Uniunea Europeană a fost că am vrut să păstrez capacitatea de producţie intactă. Am zis că românii trebuie să aibă unde să se întarcă la locul de muncă şi nu am mai vrut să închidem economia. Au fost părţi, dar nu a mai fost închisă”, a declarat premierul.