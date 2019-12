Bulai revine cu precizări: Familia sfântă şi atipică din Nazaret e un model de familie care reuşeşte să treacă peste multe greutăţi, depăşind tiparele clasice

„Sunt creştin catolic practicant. Soţia este luterană. Copiii sunt botezaţi în Biserica Romano Catolică. Am fost la Litughie şi în Ajun şi de Crăciun. Trăiesc foarte dinamic şi activ credinţă mea. Asta mă provoacă de fiecare dată la o contextualizare a textelor pe care le aud şi le citesc. Implicarea mea în politică este determinată în mare parte de credinţă mea. Care mă îndeamnă să las o lume mai bună decât cea pe care am găsit-o. Familia sfântă şi atipică din Nazaret este un model de familie care reuşeşte să treacă peste multe greutăţi, depăşind tiparele clasice. Atât acum 2000 de ani cât şi acum. Este un mister: un copil-Dumnezeu apărut din senin în pântecele unei tinere fecioare, cu doi taţi asumaţi, dar niciun tată biologic: unul divin şi unul pământesc, reuşeşte să creeze necontenit dezbatere şi implicare”, a scris pe Facebook deputatul USR.

„Misterul acestui bebeluş constituie parte a bazei civilizaţiei noastre. De aceea mi-am permis să îmi însuşesc acest mesaj în mod personal. De fapt cred că despre asta este şi credinţa şi teologia: a găsi mereu noi sensuri ale unor cuvinte milenare. Şi a transforma cuvintele şi credinţa în fapte. În opinia mea, Crăciunul oferă o oportunitate uriaşă despre a vorbi despre probleme noastre, dar şi despre soluţii la aceste probleme. De exemplu am putea vorbi despre cât de disfuncţionale sunt comunităţile noastre. Sau despre copiii abandonaţi din România. Nu a fost în intenţia mea să tulbur acest timp sfânt, ci să pun în context şi perspectivă povestea naşterii lui Isus. Cu cuvinte sincere şi asumare. Dacă am supărat pe cineva, în mod evident vă cer iertare. În avion băiatul mi-a cerut să mai citim încă o dată povestea naşterii lui Isus. Am scos cartea care ne însoţeste mereu în aceste zile. Am citit-o cu drag, ca de fiecare dată”, a completat Iulian Bulai.

