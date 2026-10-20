 Inundații devastatoare în estul Spaniei, în regiunea Valencia: cel puțin patru oameni au murit. Autoritățile intervin pentru evacuare | adevarul.ro
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Video Inundații devastatoare în estul Spaniei, în regiunea Valencia: cel puțin patru oameni au murit. Autoritățile intervin pentru evacuare

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Cel puțin patru persoane au murit în estul Spaniei, în urma ploilor torențiale care au provocat inundații puternice în regiunea Valencia și în Catalonia. Autoritățile au cerut populației să rămână în locuințe și să evite orice deplasare, în timp ce echipele de salvare intervin în zonele afectate.

Imagini publicate de Agenția Meteorologică din Valencia arată străzi transformate în torente, care au luat pe sus mașini în mai multe localități din provinciile Valencia și Alicante.

„Este imposibil să circulați, trebuie să rămâneți acasă. Sunt ploi intense și continue, care provoacă inundații importante”, a avertizat luni Juan Carlos Valderrama, responsabilul pentru situații de urgență din regiunea Valencia, conform AFP și News.

Precipitații de până la 700 de litri pe metrul pătrat

Una dintre victime a fost găsită în localitatea Sagunto, potrivit autorităților locale. În Catalonia, o femeie a murit după ce a căzut într-un pârâu.

Alte două persoane au fost găsite decedate în orașul turistic Oliva, puternic afectat de ploile din cursul serii de duminică. Este vorba despre o femeie în vârstă de 79 de ani, găsită în locuința sa, și un bărbat care a suferit o criză cardiacă într-un camping.

Cantitățile de precipitații au ajuns în unele zone din comunitatea valenciană la 700 de litri pe metrul pătrat în doar 24 de ore, potrivit datelor prezentate în raportările autorităților.

Ploile au provocat inundații severe, iar unele persoane au fost nevoite să se refugieze pe acoperișurile locuințelor. Serviciile de salvare și militarii Unității specializate a armatei pentru situații de urgență au intervenit pentru evacuarea celor aflați în pericol.

Peste 400 de operațiuni de salvare

Forțele de securitate au desfășurat peste 400 de operațiuni de salvare, atât aeriene, cât și terestre, în regiunea Valencia, a anunțat reprezentanta Guvernului în teritoriu, Pilar Bernabe.

„Operațiunile de salvare continuă în zone în care accesul este dificil. Cerem populației să evite orice deplasare”, a transmis premierul spaniol Pedro Sanchez pe platforma X, descriind situația din regiune drept „foarte dificilă”.

Inundații devastatoare în valencia spania: cel puțin patru oameni au murit.
Foto: captură video X

Valencia încă resimte efectele inundațiilor devastatoare din urmă cu aproape doi ani, care au provocat numeroase victime.

Potrivit cercetătorilor, schimbările climatice contribuie la intensificarea fenomenelor meteorologice extreme care afectează frecvent estul Spaniei în timpul toamnei. Marea Mediterană acumulează căldură în timpul verii, ceea ce favorizează evaporarea și poate alimenta precipitații abundente.

Agenția Meteorologică Spaniolă a anunțat că septembrie 2026 a fost cea mai caldă lună septembrie înregistrată vreodată în țară, după ce și vara, în intervalul iunie-august, a stabilit un record de temperatură.

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