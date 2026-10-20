 Yahoo pune utilizatorii în fața unei alegeri: acceptă reclamele personalizate sau plătesc | adevarul.ro
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Yahoo pune utilizatorii în fața unei alegeri: acceptă reclamele personalizate sau plătesc

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Utilizatorii Yahoo din România vor trebui să aleagă, începând cu 18 martie 2027, dacă acceptă publicitatea personalizată sau plătesc 12,99 lei pe lună pentru a utiliza serviciile vizate fără acest tip de reclame. Schimbarea va afecta majoritatea serviciilor Yahoo, inclusiv Yahoo Mail, Yahoo News și Yahoo Finance, potrivit unui mesaj transmis utilizatorilor și informațiilor publicate de companie.

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Yahoo pregătește o schimbare importantă a modului în care utilizatorii din Uniunea Europeană vor putea accesa serviciile sale. Începând cu 18 martie 2027, utilizatorii din România vor avea de ales între utilizarea gratuită a serviciilor cu publicitate personalizată și plata unui abonament lunar pentru o experiență fără acest tip de publicitate.

Informația apare într-un mesaj transmis de Yahoo utilizatorilor, în care compania anunță modificarea condițiilor de utilizare și a politicii de confidențialitate. Potrivit notificării, abonamentul destinat utilizatorilor care nu doresc publicitate personalizată va costa 12,99 lei pe lună.

Măsura face parte dintr-o schimbare mai amplă a modelului prin care Yahoo finanțează serviciile oferite consumatorilor. Compania explică faptul că publicitatea a contribuit până acum la furnizarea gratuită a multora dintre aceste servicii și că noua opțiune le oferă utilizatorilor posibilitatea de a alege cum doresc să le folosească.

Ce opțiuni vor avea utilizatorii Yahoo

Potrivit informațiilor publicate în centrul oficial de ajutor Yahoo, utilizatorii vor avea trei posibilități: să accepte publicitatea personalizată, să plătească pentru un abonament fără publicitate personalizată sau să renunțe la serviciile afectate.

Prima opțiune va permite utilizarea serviciilor fără o plată suplimentară. În schimb, Yahoo va putea folosi anumite informații despre utilizatori pentru a le afișa reclame adaptate intereselor acestora.

A doua opțiune presupune plata abonamentului de 12,99 lei pe lună, conform notificării primite de utilizatorii din România. În acest caz, compania nu va utiliza datele personale pentru personalizarea reclamelor în serviciile acoperite de abonament.

A treia variantă este renunțarea la serviciile afectate. Yahoo indică inclusiv posibilitatea închiderii contului sau, pentru cei care doresc să păstreze adresa de e-mail, migrarea mesajelor către un alt furnizor.

Ce servicii vor fi afectate

Schimbarea nu se limitează la serviciul de e-mail. Yahoo precizează că noul model se va aplica majorității serviciilor sale destinate consumatorilor.

Printre acestea se numără:

  • Yahoo Mail, serviciul de e-mail al companiei;
  • Yahoo News, platforma de știri;
  • Yahoo Finance, serviciul de informații financiare;
  • Yahoo Sport, serviciile dedicate sportului;
  • pagina principală Yahoo și alte produse destinate utilizatorilor individuali.

Alegerea va fi aplicabilă serviciilor eligibile asociate contului, astfel încât utilizatorii nu vor trebui să facă o alegere separată pentru fiecare produs Yahoo.

Abonamentul nu elimină toate reclamele

Un detaliu important este că plata celor 12,99 lei pe lună nu garantează o experiență complet lipsită de publicitate.

Yahoo precizează că abonamentul elimină publicitatea personalizată și reduce numărul reclamelor, însă utilizatorii pot continua să vadă conținut sponsorizat, linkuri afiliate și alte forme de publicitate comercială nepersonalizată.

Prin urmare, oferta nu trebuie confundată cu un abonament care elimină absolut toate reclamele din serviciile companiei.

Potrivit condițiilor publicate de Yahoo, abonamentul se reînnoiește automat în fiecare lună și poate fi anulat din setările contului. Utilizatorii din Spațiul Economic European beneficiază și de perioada legală de retragere aplicabilă contractelor de acest tip.

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Ce înseamnă publicitatea personalizată

Publicitatea personalizată presupune selectarea reclamelor pe baza unor informații despre utilizator, precum interesele estimate, activitatea online, datele contului și localizarea aproximativă.

Yahoo arată că aceste informații pot fi utilizate pentru a determina ce reclame sunt mai relevante pentru fiecare persoană.

Compania precizează însă că publicitatea personalizată nu presupune citirea conținutului mesajelor personale pentru selectarea reclamelor. Mesajele continuă să fie procesate în măsura necesară funcționării serviciului Yahoo Mail, inclusiv pentru livrarea e-mailurilor, filtrarea mesajelor nedorite și protejarea contului.

Utilizatorii care aleg abonamentul fără publicitate personalizată nu vor avea datele personale utilizate de Yahoo în acest scop, în condițiile descrise de companie. Totuși, prelucrarea datelor necesare furnizării serviciilor și funcționării contului poate continua potrivit politicii de confidențialitate.

Ce se întâmplă dacă utilizatorii nu fac nicio alegere

Yahoo precizează că serviciile vor continua să funcționeze ca până acum până la 18 martie 2027, dacă utilizatorul nu selectează anterior una dintre opțiuni.

Compania intenționează să le reamintească utilizatorilor că trebuie să facă o alegere înainte de termenul-limită. Dacă nu au selectat nicio opțiune până la acea dată, utilizatorilor li se va solicita să decidă la următoarea încercare de a accesa unul dintre serviciile afectate, înainte de a putea continua utilizarea acestuia.

Așadar, notificarea nu anunță introducerea unei taxe obligatorii pentru toate conturile Yahoo. Utilizarea gratuită va rămâne disponibilă pentru persoanele care acceptă publicitatea personalizată.

Utilizatorii își vor putea schimba ulterior opțiunea

Potrivit centrului de ajutor Yahoo, alegerea nu este definitivă. Utilizatorii vor putea trece ulterior de la utilizarea serviciilor cu publicitate personalizată la abonamentul plătit și invers, prin intermediul setărilor de confidențialitate.

În cazul trecerii de la abonament la varianta gratuită, modificarea va produce efecte la sfârșitul perioadei de facturare în curs, cu excepția situațiilor în care se aplică dreptul legal de retragere.

Yahoo mai precizează că utilizatorii care au deja anumite abonamente eligibile ale companiei ar putea să nu fie nevoiți să facă o alegere suplimentară, în funcție de beneficiile incluse și de setările lor de confidențialitate.

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Utilizatorii pot migra e-mailurile către alt furnizor

Pentru persoanele care nu doresc nici publicitate personalizată, nici plata abonamentului, Yahoo indică posibilitatea transferării căsuței poștale către un alt furnizor de e-mail.

Compania pune la dispoziție un instrument gratuit de migrare, prin care utilizatorii pot selecta ce doresc să transfere, inclusiv mesajele, folderele, contactele și calendarul, în funcție de compatibilitatea serviciului de destinație.

Potrivit informațiilor Yahoo, după migrarea căsuței poștale, mesajele noi trimise la adresa Yahoo pot fi redirecționate automat către noua adresă timp de șapte luni, gratuit.

Migrarea căsuței poștale nu înseamnă automat ștergerea contului Yahoo. Acesta poate continua să fie folosit pentru autentificarea în alte servicii ale companiei, însă utilizatorii vor trebui să respecte regulile de alegere aplicabile acelor servicii.

De ce introduce Yahoo această schimbare

Compania prezintă măsura ca pe o modalitate de a le oferi utilizatorilor mai mult control asupra modului în care datele lor sunt utilizate pentru publicitate, păstrând în același timp un model de finanțare pentru serviciile sale.

Schimbarea aduce în prim-plan o alegere tot mai importantă în mediul digital: utilizatorii pot continua să folosească gratuit anumite servicii, acceptând publicitatea personalizată, sau pot plăti pentru limitarea acestei forme de utilizare a datelor.

Pentru utilizatorii Yahoo din România, termenul anunțat este 18 martie 2027. Până atunci, serviciile vizate vor continua să funcționeze în condițiile actuale, cu excepția cazului în care utilizatorul decide să aleagă anticipat una dintre opțiunile disponibile.

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