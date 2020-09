1. Marele câştigător al alegerilor locale e Ludovic Orban. A dus partidul la un scor istoric, prin urmare a devenit singura opţiune a lui Klaus Iohannis pentru funcţia de premier după alegerile parlamentare. Practic, Orban a mai câştigat un mandat de premier la locale.



2. Nicuşor Dan este propria sa creaţie politică, însă va fi strâns cu uşa de liberali să intre în partid. PNL nu poate să se lupte cu USR PLUS în Capitală fără un lider croit pentru publicul bucureştean şi nici nu-şi permite să abandoneze electoratul de dreapta. Orban i-a făcut cadou lui Nicuşor candidatura la primărie (în condiţiile în care USR şi PLUS l-au marginalizat), va veni momentul când acest serviciu trebuie întors. Nicuşor Dan nu e în relaţii cordiale (ca să fiu diplomat) cu Barna, Cioloş şi V.Voiculescu, deci singurul său partener politic e Ludovic Orban, exact omul care va conduce România în următorii patru ani.



3. Vlad Voiculescu nu poate rămâne viceprimarul lui Nicuşor Dan: a) ar fi prea puţin pentru un politician care şi-a condus partidul spre o victorie mare în Bucureşti. b) două săbii nu încap într-o teacă.



4. Gabriela Firea şi-a încheiat cariera de politician. Va fi trasă pe linie moartă în PSD. Marcel Ciolacu avea nevoie ca de aer de înfrângerea Gabrielei Firea pentru a avea linişte în partid. Imaginează-ţi cum ar fi arătat noaptea alegerilor în Kiseleff dacă Firea ar fi câştigat al doilea mandat.



5. Liderii PSD au primit confirmarea că n-au absolut nicio şansă de a mai guverna în următorii patru ani. Marcel Ciolacu duce partidul de mână spre opoziţie aşa cum părinţii îşi conduc copiii la grădi.



6. Victor Ponta simte cum îi fuge pământul de sub picioare. Nu mai e sigur că ProRomânia poate trece pragul electoral la parlamentare, singurele alegeri care-l interesează. Prin urmare, va căuta o alianţă cu PSD, pe care Ciolacu o va refuza. Abia scăpat de Firea, Ciolacu n-are niciun interes să-l aducă pe Ponta în PSD ca să creeze un nou pol de putere.



7. Traian Băsescu a căzut din nou în picioare. Blamat pentru candidatură, fostul preşedinte a reuşit să ajute PMP fără să-l împiedice decisiv pe Nicuşor Dan.



8. Călin Popescu Tăriceanu a devenit insignifiant (din nou sunt diplomat). Liderul ALDE plănuia o alianţă cu Ponta pentru a mai prinde un mandat de senator, însă cei doi nu reuşesc să bifeze nici măcar marja de eroare, dacă ne uităm pe cifrele de la locale. Singura salvare politică e tot PSD.



9. După victoriile obţinute la locale (Bucureşti, Timişoara, Braşov, Alba, Bacău), Alianţa USR PLUS va prinde aripi la parlamentare. Practic, USR PLUS a obligat deja PNL să fie parte a viitoarei guvernări.



10. E ruşinos şi revoltător votul pentru Piedone. Dacă ar fi fost candidatul stângii unite, Piedone ar fi câştigat Sectorul 5 cu peste 50% din voturi. L-au încurcat Florea şi Vanghelie (ajuns iepure electoral).