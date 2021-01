Primele staţii de încărcare Supercharger ale Tesla în România

Tesla a publicat pe site-ul propriu lista viitoarelor puncte de încărcare Tesla Supercharger din România: Bucureşti, Timişoara, Sibiu şi Piteşti. Acestea vor începe să funcţioneze din trimestrul al doilea al acestui an şi vor putea fi utilizate numai de posesorii de Tesla.





Potrivit listei publicate de producătorul auto american, Timişoara va fi primul oraş ce va beneficia de o staţie de încărcare rapidă până la finalul lunii martie 2021. Urmează oraşele Sibiu, Piteşti şi Bucureşti ce vor primi staţii Tesla Supercharger până la jumătatea anului 2021. La Bucureşti, Tesla Supercharger va fi plasată în zona Şoselei Pipera, pe strada Moeciu. La Piteşti, staţia de realimentare se va afla în zona parcului orăşenesc Explo, situat în cartierul Calea Bucureşti. Apoi, în Sibiu, staţia va fi pe Şoseaua Alba Iulia, în zona Pasajului Petőfi Sándor. În fine, la Timişoara aceasta va fi construită în proximitatea Străzii Proclamaţia. Iniţial, compania condusă de Elon Musk avea planuri de a construi staţii în Craiova, Bucureşti şi Brăila, dar acestea au fost revizuite în funcţie de traficul real de pe şosele.

Energie pentru 120 de kilometri în 5 minute

Fiecare staţie va avea aproximativ zece puncte de încărcare ultrarapidă, care vor permite umplerea acumulatorului în proporţie de 80% în numai 30 de minute. Mai mult, noul încărcător, denumit V3 Supercharger, promite o autonomie de până la 75 de mile (120 de kilometri) după o încărcare de 5 minute.

Conform datelor tehnice furnizate de Tesla, supraîncărcătoarele furnizează energie rapid şi apoi micşorează treptat forţa de încărcare pe măsură ce bateria se umple. Maşinile Tesla avertizează automat proprietarul atunci când are suficientă energie pentru a continua călătoria printr-o aplicaţie care se descarcă pe telefon.

Codaşi în Europa

În Ungaria, Tesla are deja şapte staţii de încărcare rapidă şi are proiectată deschiderea a încă aproximativ zece. Şi Bulgaria ne-a luat-o înainte la acest capitol, Tesla deschizând o astfel de staţie de încărcare la Plovdiv. Mai mult, Serbia, care nu este membră a UE, are deja în exploatare două astfel de staţii, la Belgrad şi Nis. Reţeaua Tesla cuprinde în prezent peste 2.000 de staţii de încărcare la nivel global, cu un număr total de peste 20.000 de superchargere.

Intrarea în România a Tesla a fost confirmată la finalul anului trecut după ce compania a publicat anunţuri de angajare pentru poziţii în cadrul showroom-ului şi service-ului ce vor fi deschise la Bucureşti. Pentru început, Tesla vrea să angajeze cinci oameni, dintre care un manager de magazin, doi tehnicieni pentru service, un manager pentru service şi un consultant de vânzări. Cel mai probabil, showroom-ul şi service-ul se vor afla tot în zona Pipera, din nordul Capitalei.

Creştere agresivă pe piaţa europeană

Tesla a fost brandul cu cea mai puternică creştere în 2020 în România, de 250% în primele 11 luni, la 56 de maşini noi înmatriculate. Până acum, clienţii comandau online maşinile care sunt livrate în ţara noastră. România are în prezent cel mai „agresiv” plan pentru maşini electrice, oferind o subvenţie de 10.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din preţul maşinii.

De altfel, pe fondul apariţiei numeroaselor programe naţionale de subvenţionare a achiziţiei de automobile electrice, Tesla a înregistrat o creştere masivă a vânzărilor din Europa. Din acest motiv, constructorul american a fost nevoit să apeleze la uzina din China, deoarece ritmul livrărilor uzinei din SUA nu a reuşit să facă faţă acestor comenzi. Tesla se confruntă însă cu o puternică competiţie din partea constructorilor europeni. Volkswagen a început deja din septembrie să livreze primul său automobil exclusiv electric dezvoltat pe platforma electrică MEB, astfel că a devenit cea mai vândută marcă de maşini electrice din Europa. De asemenea, pe lângă popularul Renault Zoe, producătorii coreeni Hyundai şi Kia au urcat în topurile vânzărilor, cu ajutorul noilor modele Kona şi Niro.