 Cum a rămas președintele Nicușor Dan fără pistolul de la Erdogan înainte să apuce să-l vadă: „Discutam că trebuie să-l probăm în poligon” | adevarul.ro
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Cum a rămas președintele Nicușor Dan fără pistolul de la Erdogan înainte să apuce să-l vadă: „Discutam că trebuie să-l probăm în poligon”

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Nicușor Dan spune că nu a apucat nici măcar să vadă pistolul primit cadou de la preşedintele Recep Tayyip Erdogan în timpul vizitei oficiale în Turcia. Arma a fost preluată imediat de Serviciul de Protecție și Pază.

Toţi invitaţii la summit au primit câte un pistol cadou. FOTO: captură video Antena3
Toţi invitaţii la summit au primit câte un pistol cadou. FOTO: captură video Antena3

În trenul special care îl aducea înapoi în țară după prima sa vizită în calitate de preşedinte la Kiev, unde a participat la  la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, Nicușor Dan a povestit pentru Observator ce s-a întâmplat cu unul dintre cele mai neobișnuite cadouri primite în timpul mandatului: pistolul oferit de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Deși arma i-a fost oferită chiar de liderul turc, șeful statului spune că nu a apucat nici măcar să o privească.

„Nu l-am văzut. Dar chiar mai devreme discutam că trebuie să-l probăm în poligon”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă a mai tras vreodată cu o armă de foc, președintele a povestit că singura experiență de acest fel a fost în timpul stagiului militar.

„În armată. Am făcut armata nouă luni la Bacău. De atunci nu am mai tras. Și am mai tras la târg, la târgul de echipamente, când am fost cu băiețelul, dar nu era glonț adevărat, era flux electromagnetic”, a explicat el.

Motivul pentru care nu a văzut niciodată pistolul este simplu: imediat după încheierea vizitei, arma a fost preluată în custodie de Serviciul de Protecție și Pază.

„Cei de la SPP mi-au spus în seara aia, când am plecat de la Ankara: «Ați primit un pistol, o să-l păstrăm». Mi-au cerut cumva acordul să-l ia ei”, a povestit președintele.

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