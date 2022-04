România s-a obişnuit de-a lungul vremurilor să fie la răscrucea drumurilor şi a zonelor de influenţă, însă acum fiind parte a Occidentului şi beneficiind de cele mai puternice garanţii de securitate din istoria sa, poate avea un alt rol. România este estul Vestului şi trebuie să acţioneze ca atare, mai ales că a fost în trecut în poziţia Ucrainei. Prin urmare, România ia parte în mod nemijlocit la sancţiunile occidentale împotriva Rusiei şi oferă sprijin Ucrainei şi refugiaţilor ucraineni. Solidaritatea în vremuri de război înseamnă totul. Mai ales că prin intermediul acordat Ucrainei, România protejează Republica Moldova în faţa unei Rusii invadatoare şi revanşarde.

Este un fapt, frontiera NATO şi UE se opreşte la Prut. Ceea ce urmează dincolo de asta se va definitiva în urma războiului din Ucraina. În condiţii excepţionale, Ucraina, precum şi Republica Moldova şi Georgia au înaintat cererile de aderare la Uniunea Europeană. Statul vecin aflat în plin război a primit, la Kiev, din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen chestionarul de aderare la Uniunea Europeană. Acest gest a fost replicat pentru Moldova şi Georgia, însă care sunt şansele aderării celor trei state este greu de estimat deocamdată. Între timp, Ucraina a completat chestionarul care va constitui un punct de plecare pentru ca UE să decidă cu privire la aderarea ţării aflate în stare de război – a făcut asta şi R. Moldova -, iar la Kiev se speră ca ţara să devină, în mod oficial, un candidat la aderare deja în luna iunie. Până atunci, Ucraina rezistă pe teren în faţa invaziei ruse. Dar ce se întâmplă la Chişinău?

Mai întâi, Maia Sandu a explicat poziţia diferită a Republicii Moldova faţă de invadarea Ucrainei de către Federaţia Rusă în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă. În faţa publicului, preşedinta a reiterat vulnerabilităţile de ordin securitar şi economic cu care se confruntă Republica Moldova faţă de Rusia, acesta fiind principalul motiv al ambiguităţii diplomatice de la Chişinău prin nealinierea la sancţiunile occidentale. Totuşi, perspectiva de aderare la UE rămâne dezideratul principal pentru politica externă de la est de Prut, însă aceleaşi probleme de securitate legate de separatismul transnistrean şi dependenţa energetică de Rusia impun măsuri de precauţie la Chişinău.

Regiunea separatistă transnistreană poate juca un rol în contextul războiului din Ucraina, chiar dacă până acum nu s-au înregistrat schimbări semnificative pe teren. Încă înaintea invaziei ruse pe teritoriul ucrainean, premierul britanic Boris Johnson avertiza, în timpul vizitei sale la Kiev, că „Vladimir Putin încearcă să impună o nouă Ialta şi o zonă de influenţă”, iar ambiţiile Rusiei vor continua: „nu va fi doar Ucraina, trebuie să ne gândim la Georgia, Republica Moldova şi alte ţări”, iar „victoria Rusiei în război ar însemna pierderea libertăţii pentru R. Moldova şi Georgia”. Declaraţiile aici şi aici. De asemenea, la 1 martie, înaltul Reprezentant al UE pentru Politică Externă, Josep Borrell, în cadrul unei conferinţe de presă înaintea vizitei sale de la Chişinău, declara faptul că „ne temem că Rusia nu se opreşte cu Ucraina şi că influenţa Rusiei s-ar putea extinde asupra ţărilor vecine, Moldova şi Georgia, şi ar putea avea un impact asupra Balcanilor de Vest”.

Dincolo de mesajele politice ale acestor oficiali, realitatea de pe frontul deschis din Ucraina ne indică o ofensivă a Rusiei în sudul şi estul ţării vecine după operaţiunea eşuată din regiunea Kiev. Activităţile militare s-au intensificat în regiunea controlată de autorităţile ucrainene din regiunea Donbass, iar Mikolaiv se află zilnic sub asediul bombardamentelor. Acest oraş este un punct important din punct de vedere strategic în direcţia ofensivă a forţelor ruse spre aliniamentul sudic – Odesa. Iar de la Odesa până la joncţiunea cu Transnistria este doar un pas. Ce se va întâmpla în cazul în care frontul din sudul Ucrainei se va apropia de regiunea separatistă? La această întrebare autorităţile vizate de la Chişinău au răspuns că se pregătesc pentru orice scenariu, însă, deocamdată, situaţia este calmă.

Această poziţie oficială vine în contradicţie cu informaţiile prezentate de către autorităţile ucrainene. Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a anunţat că ar fi fost testate capacităţile de luptă ale câtorva brigăzi ale trupelor militare separatiste din regiunea transnistreană de către Serviciului Federal de Securitate al Federaţiei Ruse (FSB). Anterior, armata ucraineană a avertizat despre posibile provocări ale ruşilor în Transnistria pentru a acuza Ucraina de agresiune împotriva Republicii Moldova, despre pregătiri pe aerodromul din Tiraspol pentru primirea aeronavelor ruseşti, dar şi despre răspândirea intensă a propagandei în favoarea Rusiei. Atât autorităţile de la Chişinău, cât şi aşa-zisele autorităţi de la Tiraspol, au afirmat că nu există informaţii precum că în stânga Nistrului s-ar înregistra anumite mişcări în sensul pregătirii pentru provocări militare.

În acelaşi timp, Ministerul britanic al Apărării a atenţionat că armata rusă ar încerca să recruteze noi soldaţi, printre care şi locuitori din Transnistria. În acest sens, şeful diplomaţiei de la Chişinău a confirmat informaţia prin acuzaţia adusă Rusiei că încearcă să recruteze inclusiv cetăţeni moldoveni. „Astfel de acţiuni nu promovează pacea pentru noi toţi, pentru concetăţenii noştri, pentru familiile noastre. Astfel de lucruri sunt foarte periculoase şi trebuie să fie oprite”, a declarat Nicu Popescu, potrivit Reuters.

