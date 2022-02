Cristina Ţărnă: PAS a concentrat toate reformele în mâinile a doi oameni

De cealaltă parte, reprezentanţii guvernării spun că veritabila reformă a justiţiei va începe odată cu curăţarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) de corupţi prin punerea în aplicare a mecanismului de pre-vetting.



Reprezentanţii societăţii civile spun că reformele în domeniul justiţiei iniţiate de PAS au loc netransparent, fără implicarea profesioniştilor în domeniu şi sunt coordonate de un număr redus de oameni ale căror cunoştinţe nu pot cuprinde toate domeniile justiţiei.



„Atunci când 2-3 oameni fac toate reformele, ei nu le pot face pe toate concomitent. Nu trebuie implicaţi doar 2-3 oameni, ci trebuie atraşi profesionişti pe diferite domenii şi trebuie create platforme de consultări publice cu specialiştii din aceste domenii. Atât timp cât PAS nu va face acest lucru şi va concentra toate reformele în mâinile a 2 oameni, tot vom sta şi vom aştepta reformele. Măcar de am avea certitudinea că aceşti 2-3 oameni ştiu ce fac, eu nu mă îndoiesc că intenţiile sunt bune, dar am mari dubii în privinţa competenţelor pe toate domeniile”, a spus experta anticorupţie, Cristina Ţărnă, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Şi liderul Partidului Schimbării se arată nemulţumit de reforma justiţiei, menţionând că numirile scandaloase din ultima perioadă nu fac decât să erodeze imaginea PAS în faţa alegătorilor. Ştefan Gligor spune că echipa pe care şi-o va crea Iulian Rusu la CNA va reprezenta hârtia de turnesol care va arăta adevăratele sale intenţii.



„Este regretabil faptul că PAS n-a înţeles că problema justiţiei în Republica Moldova nu poate fi soluţionată cu jumătăţi de măsură. CNA şi Procuratura Anticorupţie este acea mlaştină care vă absoarbe. În loc să veniţi cu un bisturiu, cu claritate la capitolul strategie, v-aţi apucat să lucraţi cu aceste instituţii. Aţi modificat componenţa CSP care a făcut un şir de numiri regretabile. Oamenii numiţi au legături, cumătrisme, istoric. Numirea adjuncţilor la CNA de către Iulian Rusu ne va spune ce fel de numire a fost asta. S-a început un proces de destabilizare a statului nostru şi el este alimentat de greşelile pe care le face guvernarea”, a spus liderul Partidului Schimbării, Ştefan Gligor.



În replică, deputatul PAS, Vasile Grădinaru, spune că atunci când este vorba despre reforma justiţiei, guvernarea trebuie să combine elementul rapidităţii cu cel al legalităţii, întrucât societatea aşteaptă urgent o curăţare a sistemului de corupţi.



„Ce ţine de CNA, abia l-am numit pe băiat şi o să facă treabă. Pentru a face schimbări profunde am votat pre-vetting-ul. Va începe procesul, până la sfârşitul lunii mai vor fi evaluaţi candidaţii la CSP şi CSM şi vom avea instituţii noi care vor începe curăţarea. Cei care evaluează nu au niciun fel de afiliere politică. Pe de o parte, societatea civilă ne-a criticat că nu vorbim mult, pe de altă parte, vreţi rezultate. Trebuie să ne mişcăm repede pentru că oamenii zboară în Anglia şi e greu să-i aducem acasă. Noi trebuie cât mai repede să curăţăm sistemul ca să fie posibil să-i reţinem”, a spus deputatul PAS, Vasile Grădinaru.



Ieri Parlamentul l-a numit director al Centrului Naţional Anticorupţie pe Iulian Rusu care până atunci a exercitat funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei. Numirea a fost aprobată cu votul deputaţilor Partidului Acţiune şi Solidaritate.