VIDEO Podul peste Dunăre, la 2 ani de la începerea lucrărilor. Cât a avansat şantierul celei mai mari investiţii

Imagini filmate cu podul peste Dunăre care se ridică între Brăila şi Tulcea (pe la Jijila) arată în ce stadiu a ajuns investiţia la care speră trei regiuni istorice ale României: Dobrogea, Moldova şi Muntenia.

Podul va fi inaugurat în 2022, dacă lucrările merg conform planului. Proiectul presupune amenajarea, în total, a 23 kilometri, dintre care 17 kilometri vor fi pe teritoriul judeţului Tulcea.

Podul de la Jijila, care va lega Moldova şi Muntenia de Dobrogea, va costa circa 500 milioane de euro. Va fi cel mai scump pod din istoria României şi al doilea proiect de infrastructură, ca valoare, de pe tot cursul Dunării (după Porţile de Fier).

Proiectul, detaliat

Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Actualmente, orice drum la Galaţi sau Brăila implică trecerea Dunării cu bacul, ceea ce ridică durata călătoriei la o oră şi jumătate pentru 20 kilometri, dacă eşti norocos.

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin. Pe ambele secţiuni de drum, viteza maximă permisă va fi de 80 km/h.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu 4 giratorii şi 1 nod rutier. Până la km 7+940 va avea 2 benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu 2 intersecţii.

Podul suspendat va fi poziţionat pe drumul principal Brăila-Jijila, între km 4+596,10 şi km 6+570,52, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (măsurat de la Sulina).

Lungimea sa totală va fi de aproape 2 kilometri, mai exact 1.974,30 metri. Dintre aceştia, 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală pe malul dinspre Brăila, iar 364,65 metri - cea de pe malul dinspre Tulcea.

De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, fiecare în lungime de 110 metri. Podul suspendat va avea o înălţime de cel puţin 38 metri de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri.

Calea pe pod va avea 22,00 metri, fiind alcătuită din 4 benzi de circulaţie de 3,50 m lăţime fiecare, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 m lăţime, două acostamente de 1,50 m lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de 3,00 metri. Acestora li se adaugă, de o parte şi de alta, 2 benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele având lăţimi de câte 2,80 metri fiecare. Blocurile de ancorare sunt integrate în teren şi sunt localizate în afara digurilor Dunării. Contractul de proiectare şi execuţie a fost atribuit asocierii dintre firmele Astaldi SpA (Italia) şi IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia).

Recent, Asociaţia Pro Infrastructura a tras un semnal de alarmă cât se poate de justificat privind faptul că această investiţie majoră, noul pod peste Dunăre, care este cel mai scump pod din România, va deveni „cel mai ruşinos muzeu din istorie“ din cauza unui detaliu care ţine de autorităţi.

„Lucrările impresionante ale podului suspendat peste Dunăre de la Brăila construit de asocierea italiano-japoneză Astaldi-IHI avansează într-un ritm foarte bun, însă noi întârzieri birocratice în autorizarea lucrărilor pentru drumurile de acces la pod vor transforma în 2022 această lucrare de 2 miliarde de lei în (probabil) cel mai ruşinos muzeu din istorie.

Drumurile de legătură de la pod spre Brăila, Jijila şi Măcin ce totalizează peste 20 de km nu sunt autorizate nici până astăzi, deşi contractul este semnat din ianuarie 2018.

Decizia de expropriere pentru exproprierile suplimentare încă nu a fost emisă, iar procedura de revizuire a acordului de mediu se prelungeşte nepermis de mult.

Dacă o autorizare în această toamnă ar fi permis la limită finalizarea drumurilor în acelaşi timp cu podul, în condiţiile actuale, autorizarea lucrărilor abia la primăvară va împinge finalizarea lucrărilor de drum în anul 2023 şi transformarea podului într-un muzeu de 2 miliarde de lei.

Solicităm Guvernului prin toate instituţiile abilitate din subordine să deblocheze situaţia autorizaţiei de construire pentru drumurile de legătură în cel mai scurt timp“, a anunţat Asociaţia Pro Infrastructură, care cere Guvernului Orban să deblocheze situaţia autorizaţiei de construire pentru drumurile de legătură în cel mai scurt timp, altfel totul este inutilizabil.

Jijila aspiră la statutul de suburbie pentru Brăila şi Galaţi

În Jijila şi Garvăn, proprietăţile au încă un preţ scăzut. Loturi de teren de 1.000 metri pătraţi s-au vândut cu 6.000 euro, iar teren mai mult (1.250 mp) cu o casă bătrânească pe el costă cam 17.000 euro. Deocamdată, „suburbia“ Jijila nu are decât gaze şi apă, dar sunt proiecte depuse pentru canalizare şi asfalt în toată comuna.

Primarul din Jijila, comuna tulceană unde va ateriza podul suspendat peste Dunăre, speră în dezvoltarea comunei sale odată cu terminarea podului. Comuna Jijila are două sate în componenţă - Jijila şi Garvăn, cu o populaţie totală de 5.600 locuitori.

„Adevărul“ a consemnat că podul suspendat peste Dunăre – proiect strategic în Conectivitate este cuprins în Master Planul General de Transport al României şi face parte din categoria proiectelor de tip ITI. Proiectul are drept obiectiv crearea unei căi moderne de comunicaţie, cu mari implicaţii în dezvoltarea regională a zonei Dobrogei, prin fluidizarea traficului între localităţile Brăila, Galaţi, Tulcea şi Constanţa şi prin creşterea siguranţei utilizatorilor.

Proiectul prevede construirea propriu-zisă a podului suspendat peste Dunăre, cu o lungime de 1,9 km, construirea a 16,940 km de drum principal între Brăila şi Jijila (din care 5,746 km – 2×2 benzi;11,155 km – 2×1 benzi), construirea a 2 viaducte de acces de 90 m fiecare, un drum de legătură (racord cu Macin), de 4,366 km, un pasaj, 12 poduri, 23 structuri casetate, un centru de întreţinere şi operare, un nod rutier, 7 intersecţii la nivel (5 giraţii şi 2 intersecţii în T), o staţie de taxare.

Lungimea totală a drumului nou construit va fi de 23,461 km. Proiectul începe la nord de municipiul Brăila, din intersecţia DN2B Buzău – Brăila – Galaţi cu şoseaua Baldovineşti (km 110+344 DN2B), intersectează drumul judeţean DJ 221B, după care traversează drumul naţional DN22B Brăila – Galaţi si Fluviul Dunărea în zona km 165+800 (kilometraj pe Dunăre măsurat de la Sulina), şi realizează legătura cu drumul naţional DN22 Râmnicu Sărat – Brăila – Tulcea (km 108+310), la nord de localitatea Jijila. După traversarea Dunării traseul va face legătura cu drumul naţional DN22 între localităţile Smârdan şi Măcin printr-un drum de legătură. Termenul de execuţie pentru pod este anul 2022.

Decizia Comisiei Europene privind construirea Podului de la Dunăre

"DECIZIA DE APLICARE A COMISIEI din 30.8.2019

privind aprobarea contribuţiei financiare la proiectul major „Creşterea accesibilităţii in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila", selectat ca parte a programului operaţional Infrastructură Mare din România

COMISIA EUROPEANĂ,

Având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi având in vedere dispoziţiile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi abrogând Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, în special articolul 102 alineatul (2),

Întrucât:

(1) Prin Decizia de punere în aplicare C (2015) 4823 a Comisiei, astfel cum a fost modificată ultima dată de Decizia de punere în aplicare C (2018) 8890 a Comisiei, anumite elemente ale

programului operaţional „Infrastructura Mare” pentru sprijin din partea Fondului European de Dezvoltare Regională („FEDER”) şi a Fondului de Coeziune în cadrul Investiţiilor pentru

dezvoltare şi locuri de muncă în România au fost aprobate.

(2) In data de 24 mai 2019, România a înaintat Comisiei o cerere ce are în vedere o contribuţie din partea FEDER pentru proiectul major „Creşterea accesibilităţii in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila", selectat de către autoritatea de management sub axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, incluzând noduri multimodale" ale programului operaţional "Infrastructură mare", prezentat în versiunea sa finală la 7 iunie 2019.

(3) România a furnizat Comisiei toate informaţiile necesare cu privire la acest proiect în conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(4) Comisia a evaluat proiectul pe baza informaţiilor stabilite din articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 şi a ajuns la concluzia că: contribuţia financiară pentru proiectul „Creşterea accesibilităţii in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila" selectat de autoritatea de management în conformitate cu articolul 125 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 este justificata.

(5) În conformitate cu litera (b) al primului paragraf din articolul 61 alineatul (3) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, valoarea curentă estimată a veniturilor nete care vor fi generate in urma proiectului a fost luata în calcul pentru determinarea costului total eligibil.

(6) Prin urmare, contribuţia financiară la proiect ar trebui aprobată,

A FOST ADOPTATA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1. Contribuţia financiară la proiectul „Creşterea accesibilităţii in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila", selectat ca parte a programului operaţional „Infrastructura mare” din România este aprobat.

2. Costul total eligibil pentru proiectul major este stabilit la 427 487 349 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează României.

Întocmit la Bruxelles, 30.8.2019

Din partea Comisiei

Frans TIMMERMANS

Vicepreşedinte"

