Vaporaşele care circulă pe Bega au fost înfrumuseţate de artişti. Picturile de pe acoperiş le dau un alt aer FOTO

Celebrele vaporaşe care circulă pe canalul Bega, dincolo de importanţa lor, nu erau cele mai apreciate din punct de vedere estetic, unii timişoreni le-au botezat chiar “langoşerii plutitoare” sau "conserve". Vaporaşele STPT-ului au căpătat acum un aspect mai interesant ca urmare a proiectului Memoriile Cetăţii.

Cinci artişti graferi au desenat pe acoperişul a cinci din cele şape ambarcaţiuni fabricate la Galaţi.

„Tema proiectul din acest an a fost <Bega, între trecut şi viitor>. Cea de a patra ediţiei a Memoriilor cetăţii se axează, aşadar, pe rolul pe care l-a avut canalul în dezvoltarea oraşului, atât în trecutul industrial cât şi în crearea legăturilor cu marile oraşe din regiune istorică a Banatului. În acelaş timp ne interesează şi rolul pe canalul Bega îl are în sustenabilitatea oraşului şi în ecologia regiunii pe termen lung”, a declarat Ovidiu Miron, coordonatorul Memoriilor Cetăţii.

Cei care au lucrat la acest proiect sunt Mircea Popescu, Ionuţ Popescu, ilustratorul bucureştean Lucian Niţă, care foloseşte numele de Casele cu ochii închişi şi Robert Obert din Bucureşti.

Artiştii selectaţi prin concurs acordă o atenţie deosebită canalului Bega pe care îl văd ca pe o resursă de dezvoltare a oraşului.

“Una dintre lucrări, cea realizată de Lucian Niţă, pune accentul pe faptul că în apă sunt încă specii de peşti rare, o altă lucrare, cea realizată de Ionuţ Popescu pune accentul pe această funcţie de recreere pe care o are canalul, o altă îi aparţine lui Mircea Popescu şi e mult mai abstractă. Intergalectică, aşa cum spune artistul în titlul lucrării. Acum se lucrează la ea. Dar ca o caracteristuică generală, toţi artiştii pun accent pe faptul că Bega se pregăteşte pentru o nouă viaţă, în care ecologia şi biodiversitatea devin primordiale”, a mai spus Ovidiu Miron.

O altă lucrare, cea realizată de artistul timişorean Alex Baci u, pe ambarcaţiunea care poartă numele Eugeniu de Savoya, aruncă o privire tocmai în perioada otomană a Timişoarei.

“Eu am ales să mă leg istoric de perioada otomană a Timişoarei, despre care nu se prea vorbeşte. Am vrut să ameintesc toată povestea asta printr-un cuvânt, <yaka moz>, ceea ce înseamnă în limba turcă <reflexia lunii în apă>. Este o lună plutitoare ce stă deasupra unui peisaj cu Bega, simbolic vorbind. Ironia face că am desenat despre perioada otomană chiar pe vaporaşul Savoya, nu am ales eu, aşa a fost să fie. Barca are undeva la 48-50 de metri pătraţi, s-a pictat doar cu vopsea pe bază de apă, să fie cumva eco frendly. Eu am stat şapte zile, lucrarea e gata şi deja cirulă pe apă vaporaşul”, a afirmat artistul Alex Baciu.

Proiectul Memoriile Cetăţii îşi propune să creeze o legătură emoţională între poveştile oraşului, naraţiunile mai puţin cunoscute şi societate. Vaporaşele nu sunt singurele mijloace de transport în comun pictate de de artişti. În 2019, când se aniversau trei decenii de la Revoluţie, unul dintre tramvaiele puse atunci în circulaţie a fost pictat cu teme inspirate din evenimente din 1989.



















