Primarul din Dumbrăviţa are cu ce se mândri. Fiica sa a ajuns una din cele mai talentate actriţe din România

La cei 25 de ani ai săi, timişoreanca Ioana Bugarin este astăzi una dintre cele mai talentate şi solicitate actriţe de film şi de teatru din România. A jucat în ultimii ani în câteva dintre cele mai importante filme autohtone precum „Moromeţii 2”, „Mia îşi ratează răzbunarea” sau „Otto Barbarul”. Acum, Ioana Bugarin a primit rolul principal în “Miracol”, filmul regizorului Bogdan Apetri, care a intrat şi în cinematografele muliplex din Timişoara.

Ioana Bugarin joacă rolul unei călugăriţe novice, care se furişează din mănăsire, iar pe drumul de întoarcere este violată şi batjocorită de un taximetrist. Actriţa a fost prezentă la avanpremiera de la Cinema City din Iulius Mall

„A fost o mare provocare pentru mine. Chiar în vara respectivă repetam la <Mia îşi ratează răzbunarea>, filmele le-am filmat la o săptămână distanţă. Mia era o exuberantă, Cristina din <Miracol>, la polul opus. Cumva m-am folosit de trecutul meu creştin-ortodox, am fost educată într-o familie practicantă, eram cumva familiarizată cu ritualurile, cu tot universul acesta spiritual, chiar dacă m-am îndepărtat de el odată ce am crescut. Am stat în mănăstirea în care am filmat timp de o săptămână, fără telefon, m-am dus la liturghii, m-am rugat, am discutat foarte mult cu Bogdan, am repetat, ne-am uitat la filme, am ţinut un jurnal, a fost aşa un proces îndelungat în care am încercat cumva să mă cufund senzorial în personajul acesta”, a declarat Ioana Bugarin.

Emanuel Pârvu şi Ioana Bugarin FOTO Cinemagia.ro



„Discuţiile politice nu au fost pe masă la noi în casă"

Puţină lume ştie că Ioana Bugarin, angajată din 2019 a Teatrului Odeon din Bucureşti, este fiica primarului comunei periurbane Dumbrăviţa, Horia Bugarin. Tânăra actriţă spune că le este recunoscătoare părinţilor.

„Tot timpul m-au susţinut şi m-au încurajat, fără ei cred că nu aş fi unde sunt. M-au iubit, m-au susţinut financiar în Londra, m-au încurajat în toate hopurile profesionale pe care le-am întâmpinat. Au fost mereu lângă mine. Chiar dacă acum eu locuiesc în Bucureşti. Discuţiile politice nu au fost pe masă la noi în casă, în afară de cum sunt în orice altă familie. Eu nu credeam că o să ajungă tata primar. A fost o alegere ad-hoc”, a mai spus Ioana Bugarin.

Horia Bugarin şi Ioana Bugarin FOTO Ştefan Both

„La început a fost un şoc"

Horia Bugarin, primarul Dumbrăviţei, comuna vecină Timişoarei, este foarte mândru de fiica lui. Nu ezită să posteze pe reţele de socializare informaţii despre Ioana, atunci când aceasta obţine succese notabile în cariera de actriţă, aşa că nu putea lipsi de la avanpremieră.



“Sunt foarte mândru de ea. E de fiecare dată o bucurie să vin la spectacole şi la filme în care joacă Ioana. La început, a fost un şoc şi am încercat să o conving să nu facă această meserie, ea dorindu-şi de foarte mult timp, încă era foarte mică atunci când a consştientizat că vrea să facă actorie, după care am susţinut-o total. A făcut colegiul la Royal Academy of Arts un an, după care a făcut trei ani de UNATC. Am văzut toate filmele Ioanei, încă de pe vremea când era în liceu, când juca alături de maestrul Victor Rebengiuc. Unele mi-au plăcut mai mult, altele mai puţin, dar emoţia era aceeaşi, că e Ioana”, a declarat Horia Bugarin.

Primarul Dominic Fritz şi soţia alături de Ioana Bugarin şi Bogdan Apetri FOTO Ş.Both



La avanpremiera filmului de la Iulius Mall a fost prezent şi Dominic Fritz, primarul Timişoarei, care a venit alături de soţia lui, Yran Lin.

„Mi-a venit ideea pe aeroport, aşteptând un avion”

Regizorul filmului, Bogdan Apetri, trăieşte la New York de mai bine de 20 de ani. S-a mutat pentru a studia la Universitatea Columbia, unde acum este şi profesor de film.

„E greu să vorbesc de idee, pentru că e aproape o chestie mistică. Mi-a venit ideea pe aeroport, aşteptând un avion. Bineînţeles că au urmat luni de zile de scris, de structurat şi aşa mai departe. Dar idei vin cu nemiluita. Important e apoi simţul critic. Inima îţi spune dacă o idee e bună sau nu, apoi capul. Ioana face un rol minunat. Are foarte puţin text, iar pentru actor asta e foarte greu. Textul de ajută, te împinge înainte. Fără text, trebuie să exprimi anumite lucruri”, a adăugat Bogdan Apetri.

În urmă cu zece ani, Apetri a lucrat la piesa "Ţinuturile joase" de la Teatrul German din Timişoara.

Ioana Bugarin în rolul Cristinei Trifan FOTO Cinemagia.ro



“Am o apropiere afectivă faţă de Timişoara, am venit aici 2012 şi am lucrat la o piesă de teatru pentru Teatrul German, <Ţinuturile joase>, după Hertha Muller. Am făcut partea video, am filmat în satul Niţchidorf, a fost extraordinar. Mă simt apropiat de Timişoara, nu mai vorbesc de Ioana Bugarin, actriţa principală din film. Sora ei era fetiţa din <Ţinuturile joase>", a adăugat regizorul.



„Miracol” , care poate fi văzut deja în cinematografe, a câştigat Marele Premiu la Festivalul de la Varşovia, iar revista „Variety” a scris că a fost unul dintre cele mai bune filme de la Festivalul de la Veneţia.



