Nicolae Robu refuză să renunţe la postările în care se dă în spectacol pe Facebook: „Nu mi-aş putea ierta niciodată o asemenea dezicere de mine”

Aflat în concediu de odihnă, primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a publicat pe pagina sa de Facebook o postare în care arată că a fost la un pas de a accepta sfatul apropiaţilor săi, care l-au îndrumat să renunţe la postările în care apare filmat cum dă câte Z-E-C-E goluri sau cântând la chitară. Sub titlul „Reflecţii de concediu”, primarul Nicolae Robu a arătat că a fost la un pas să ia în seamă sfatul apropiaţilor săi şi să renunţe la postările în care este „el însuşi”.

Nicolae Robu susţine că dacă ar face acest lucru, ar însemna să îşi pună o mască, să se dezică de sine, lucru pe care nu şi l-ar ierta niciodată. „Când am intrat în politică, am făcut cu mine un legământ şi anume, că voi rămâne acelaşi, aşa cum m-am făcut cunoscut dintotdeauna, că, prin felul în care mă voi manifesta, nu voi ajunge să-mi fie dor de mine însumi. (…) Mai mulţi apropiaţi mă sfătuiesc insistent în ultima vreme să-mi pun şi eu mască - există, mi se dau asigurări, pe pieţele vremurilor noastre, specialişti apţi să facă măşti nemaipomenite, exact aşa cum vor alegătorii să vadă!-, intrând, astfel, în rând cu lumea sau măcar să mă cenzurez sau să mă las cenzurat în manifestări, pentru <<a da mai bine>>. Ei bine, am fost tentat să mă las convins. Mai mult, chiar le-am spus apropiaţilor că voi face cum mă sfătuiesc ei. Fiind, însă, în concediu, deci cu un pic mai mult timp dedicat mie însumi, am analizat mai bine lucrurile şi am concluzionat că nu mi-aş putea ierta niciodată o asemenea cedare, în alţi termeni spus, dezicerea de mine!”, a scris Robu pe pagina sa de Facebook.









Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: