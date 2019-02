Cum va fi sancţionat medicul care ar fi refuzat să trateze un pacient, consemnând în foaia de observaţie nemulţumirile salariale

Anunţul a fost făcut de către managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu, Gigel Capotă:

„Astăzi am primit raportul de cercetare disciplinară prealabilă în legătură cu doamna doctor Vlad. Am aprobat propunerea Comisiei de cercetare disciplinară şi am dispus sancţionarea doamnei doctor Elena Vlad cu reducerea salariului de bază cu 10% pe trei luni”.