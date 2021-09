Tainele terapiei Qigong. „Vezi o persoană cocoşată şi spui că a avut o viaţă grea”

Arta Qigong promite să ne ajute să îmbinăm utilul cu plăcutul şi, astfel, să avem o viaţă sănătoasă.

Prin tehnici relativ simple scăpăm de multe neplăceri, spun specialiştii din domeniu. Exerciţiile Qigong, descoperite de un fotograf profesionist, devenit trainer, sunt recomandate mai ales celor care stau multe ore la birou şi într-o poziţie nu tocmai benefică pentru coloană.

Ce este Qigong

Qigong este o artă de cultivare a vieţii. „Qi” înseamnă energie şi „gong” înseamnă măiestrie, kung fu. Qigong nu înseamnă doar luptă, ci măiestrie în mai multe domenii şi este strâns legată cu măiestria energiei. Chienzii văd omul ca fiind format din două părţi: corp şi energie. Orice afecţiune a corpului fizic are în spate, în fundal, o dezechilibrare a energiei, un blocaj de energie, care afectează corpul fizic.



„Noi lucrăm asupra energiei ca să refacem corpul sau să ajutăm să nu se îmbolnăvească. Ca şi proces în sine, mai întâi apare blocajul energetic şi apoi este afectat şi copul fizic, sau o parte din corpul fizic. Ceea ce deosebeşte Qigong din Occident faţă de cel din China este că în Occident, omul a încercat diferite metode, substanţe, bisturiu etc. pentru a repara corpul. Dar, de cele mai multe ori, intervenţia nu este una reuşită. Dacă nu ai modificat ceea ce a cauzat acea boală e ca şi cum nu ai smuls buruiana cu tot cu rădăcină din pământ. Ea reapare la scurt timp”, spune Florian Ispas, trainer de Qigong, grad doi Ji.

Florian Ispas, Qigong. FOTO: F.I. Florian Ispas, Qigong. FOTO: F.I.

Pe coloana vertebrală există 31 de perechi de nervi care se reflectă în tot corpul. Fiecare vertebră este o zonă reflexogenă a corpului. În clipa în care coloana este afectată fizic, se ştie că înainte de asta a avut loc o modificare, un blocaj de energie, de la emoţii, de la trăiri etc. Suferinţa emoţională generează afecţiunea fizică după un timp”, spune el.

„Când vezi o persoană cocoşată spui despre el că a avut parte de o viaţă grea. Grijile ne cocoşează şi toate acestea se refecctă în zona C, în zona cervicală. Exerciţiile Qigong acţionează pe coloana vertebrală direct. Când facem mişcare fizică trebuie să avem o anumită activitate mintală, nu ne gândim la grijile cotidiene. Fiecare exerciţiu corespunde unei gândiri, unei trăiri. Noi funcţionăm pe bază de curent electric, toate sinapsele nastre sunt costruite în urma unei deplasări de curent în corp. În momentul în care acţionăm cu mintea, putem corecta şi blocajul eneregetic care a condus la modifiacrea fizică a coloanei”, spune Ispas, fotograf de meserie.

Coloana e afectată pentru că nu suntem cu gândul la ea, este de părere trainerul Qigong.

„Când stăm la birou şi lucrăm la calculator şi suntem concentraţi asupra ceea ce facem, automat atenţia pe corpul nostru este minimă. Corpul se comportă ca şi cum ai merge pe motocicletă cu ochii închişi, dar poţi face asta doar până la prima curbă. Coloana e afectată pentru că nu suntem cu gândul la ea, nu stăm într-o poziţie corectă şi ajungem să ne cocoşăm, apar durerile. Practicând Qigong revenim la coloana vertebrală dreaptă şi modificând energeia, ne redobândim starea de sănătate.

„În fiecare moment din viaţă, indiferent ce facem, trebuie să fim atenţie la trei lucruri: poziţia corpului, respiraţia, gândurile”

Qigong ne ajută, practic, să ne focalizăm mintea pe ceea ce facem, ca să ne păstrăm energia la nivel optim. Acesta e avantajul practicării Qigong, în afară de exerciţiile fizice.

Florian Ispas, Qigong. FOTO: F.I.



„Să observăm pe unde ne fuge minte şi să vedem dacă e chiar ok să ne fugă mintea în alte directţii, pentru că atunci când facem un lucru şi ne gândim la altceva, ne îngreunăm şi pierdem energie. Trebuie să simţi când coloana este curbată. Nu trebuie să fie nici dreaptă ca un băţ. Coloana are o curbuă naturală, dar apar problemele când deviem la această naturaleţe. Trebuie să stăm drepţi la birou. Putem să luăm şi pauze şi să facem puţină mişcare care să ne ajute să ne revenim. E bine de ştiut că Qigong face bine până la momentul când omul face rău. Exerciţiile Qigong pot face rău la coloană, dacă am suferit vreo operaţie de-a lungul timpului. Aici trebuie vorbit cu un specialist. Exerciţiile se învaţă corect doar de la un instructor, nu după tutoriale văzute pe youtube”, adaugă Florian Ispas.

