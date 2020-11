VIDEO Mesajul unei femei de la ţară care vinde lactate în piaţă: „ Lăsaţi-ne să muncim. Nu am vrut ajutor social”

Maria Todircă creşte vaci, cai şi porci, împreună cu soţul ei. De două ori pe săptămână, vine în Piaţa Mare din municipiul Suceava ca să vândă produse lactate.

Nu are pensie şi spune că nu a vrut nici ajutor social pentru că poate să muncească. Femeia este nemulţumită pentru că decidenţii au închis pieţele acoperite în contextul pandemiei de COVID-19.

Decizia a afectat-o luni, 9 noiembrie, şi pe tanti Maria, însă marţi, ca prin minune, Primăria Suceava a redeschis hala de lactate, care se află în laterala pieţei.

Practic, în prezent producătorii de lactate vând în interior, iar cei cu legume şi fructe îşi desfăşoară activitatea în aer liber.

Revenind, Maria Todircă a stat marţi în hală, dar s-a gândit tot timpul la producătorii de fructe şi legume care au fost obligaţi să îşi vândă marfa în frig.

„Nu se gândeşte nimeni la noi. Numai cât muncim. Câte secetă a fost vara aceasta. Eu am 60 de ani, bărbatul meu are 70, suntem în stare să ţinem animale. Cei tineri nu sunt în stare. Am 5 vaci cu lapte, doi tauri, doi cai, porc. Nu am pensie, cu ce să trăiesc? Astăzi am dat 150 de lei pe tratament. Muncesc, nu fur, nu am vrut ajutor social. Eu urăsc putorile. Pentru ce să nu avem dreptul să ne vindem marfa? (...) Pe putori le ridică în slavă şi pe cei care muncesc ne bagă în groapă. Ce vor guvernanţii noştri? Să aducă sacii cei negri să ne trimată?”, a întrebat femeia.

Ea susţine că, de la începutul pandemiei, a respectat regulile de prevenire a infectării cu SARS- CoV-2, purtând mască de protecţie tot timpul şi mănuşi.





„Toate regulile le-am respectat. Tot timpul am purtat mască, am purtat mănuşi, marfa este acoperită cu pungă. Ce să mai respectăm? Noi n-am văzut pe nimeni din hală să meragă la spital”, a spus aceasta.

Vă amintim că pieţele care funcţionează în spaţii interioare au fost închise printr-o decizie a Guvernului României. Ca să nu-i lase pe producători fără venituri, Primăria Suceava a decis să mute tarabele celor care vând fructe şi legume în aer liber, pentru că astfel se respectă legislaţia. Decizia este una de compromis, spun producătorii, care se plâng că afară este frig, clienţii îi ocolesc, iar marfa îngheaţă pe tarabe.

