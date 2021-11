Povestea brandului „Hai în Bucovina!” revendicat de un politician

De altfel, şeful administraţiei judeţene este unul dintre puţinii oameni din CJ care pot explica de-a fir a păr ce înseamnă deja celebrul îndemn. El a spus că „Hai în Bucovina” are o dublă semnificaţie: pe de o parte, este o invitaţie adresată turiştilor, iar pe de altă parte, mai poate fi tradus în cheia expresiei locale „să facem hai!”, adică să ne distrăm.



În plus, identitatea vizuală a brandului are un logo format din 12 simboluri tradiţionale, care ar fi, de fapt, 12 motive pentru a veni în vizită în judeţul Suceava. Cele 12 motive sunt tot atâtea evenimente create şi organizate în perioada 2008 – 2021 de CJ, între care „Paştele în Bucovina”, „Crăciun în Bucovina”, „Pelerin în Bucovina”, „Hora Bucovinei” sau „Gustă din Bucovina”.



Îndemnul „Hai în Bucovina!” a fost folosit de departamentul turistic al instituţiei pe toate materialele de promovare a judeţului împărţite la târgurile naţionale şi internaţionale de profil. Mai mult, mesajul a fost inscripţionat pe uriaşa poartă de intrare în judeţul Suceava de la Drăguşeni.

Un fost viceprimar a vrut să-şi însuşească brandul

Toate aceste aspecte nu l-au împiedicat pe fostul viceprimar al municipiului Câmpulung Moldovenesc, din perioada 2012 -2015, să încerce să înregistreze marca la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). Demersul lui Silviu Robciuc a fost oprit de Curtea de Apel Bucureşti care a respins definitiv solicitarea acestuia. Instanţa a reţinut că „marca verbală constând în denumirea ‹HAI ÎN BUCOVINA!› este lipsită de caracter distinctiv în raport cu serviciile desemnate în clasele 35 şi 41 (n.red. pentru care s-a cerut înregistrarea la OSIM).



În prezent la OSIM sunt trei solicitări de înregistrare a mărcii „Hai în Bucovina”, între care una a fost depusă de Consiliul Judeţean Suceava. Pe fondul procesului iniţiat de Silviu Robciuc, niciunul dintre solicitanţi nu a reuşit să finalizeze procedura de înregistrate.



Întrebat ce beneficii a avut judeţul Suceava de pe urma brandului „Hai în Bucovina”, Claudiu Brădăţan, de la Biroul Turistic al CJ, a spus că îndemnul face parte dintr-o amplă strategie care a dus la dublarea numărului de structuri de cazare în judeţ şi la dublarea numărului de vizitatori, în perioada 2008 – 2021. Brădăţan a adăugat că numărul turiştilor care au venit în judeţ în anul pandemic 2021 este aproape la fel de mare ca cel înregistrat în 2019, an considerat cel mai bun de până acum din perspectiva hotelierilor.

