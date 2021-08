Contractul de extindere a Aeroportului Suceava, reziliat. Terminalul existent este neîncăpător pentru pasageri

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat în şedinţa deliberativului de marţi, 31 august, că instituţia decis să rezilieze contractul cu firma care construia al doilea terminal al Aeroportului „Ştefan cel Mare”, situat pe raza oraşului Salcea.

El a explicat că lucrarea a fost executată în proporţie de 90%.

„E o problemă mai grea pe care o are constructorul. E un blocaj intern inclusiv cu partenerii lor. Am tot insistat pentru că la 90% speram să se finalizeze în cele din urmă, dar suntem într-o situaţie nefericită. Şi am făcut deja propunerea de rezilieze a contractului. Spun nefericită pentru că am avut foarte multe discuţii cu dumnealor şi probabil au şi un blocaj financiar”, a declarat Gheorghe Flutur.

Pe de altă parte, vicepreşedintele CJ Suceava, Cristi Creţu, a declarat că firma care a câştigat licitaţia a intrat într-un blocaj financiar, iar subcontractorii săi au venit inclusiv la Consiliul Judeţean ca să explice că nu şi-au primit banii.

Problema este cu atât mai gravă cu cât numărul pasagerilor care aleg aeroportul sucevean a crescut considerabil în 2021, a crescut şi numărul curselor, iar aerogara existentă, terminalul I, a devenit neîncăpătoare.

Când sunt operate patru zboruri în mod simultan, pasagerii n-au loc în aerogară şi unii stau afară şi îşi aşteaptă rândul ca să facă formalităţile necesare călătoriei.

În plus, aeroportul n-are suficienţi poliţişti de frontieră.

