Spaimele unui român vaccinat cu ser AstraZeneca din lotul carantinat: „Am simţit că-mi plesneşte ceva la cap“

Bărbatul care s-a vaccinat la centrul din Slatina (în judeţul Olt au fost deschise pentru vaccinarea cu produsul de la AstraZeneca două fluxuri, în centrele de la Slatina şi Balş) a descris cu ce s-a confruntat, câteva zile la rând după administrarea dozei din lotul ABV 2856.

Vaccinul i-a fost administrat în 22 februarie, însă bărbatul spune că are în plan să-şi facă sistematic dozarea de anticorpi şi în funcţie de rezultat va decide dacă se mai prezintă la rapel.

Pe de altă parte, a mărturisit acesta, simptomele cu care s-a confruntat după vaccinare i s-au părut peste ceea ce se comunicase ca fiind „reacţii normale“, deşi se regăseau în prospect.

„Am avut toate reacţiile adverse“

„Legat de discuţiile pe seama vaccinului Astra Zeneca, eu l-am făcut şi am avut toate reacţiile adverse, cu excepţia umflării ganglionilor şi iritare/roşeaţă la locul vaccinării.

A doua zi mi-a fost din ce în ce mai rău, am ajuns acasă seara la 19.00, m-am culcat cu ligheanul la cap. Am 39 de ani, nu fumez, nu beau, sunt destul de sănătos, poate nu fac suficientă mişcare. Am pulsul normal, undeva între 72-80. În a doua zi seara aveam pulsul peste 100 şi la mâna stânga şi la dreapta, tensiunea 145/100 dreapta, 140/95 stânga, la cap simţeam o presiune foarte deranjantă şi aveam o stare de rău si greaţă accentuată“, a dezvăluit bărbatul.

Lucrurile nu s-au oprit aici, cele trăite fiind, practic, exact simptomele de COVID-19 descrise de către unii pacienţi. „Nu am mâncat nimic, mai toată ziua, mi-era rău. Nu mai puteam ridica braţul cu vaccinul de durere, care s-a extins treptat în tot corpul, mă simţeam frânt. Saturaţia era 99, deci bună. La temperatura de 37,8 am luat un paracetamol şi am încercat să dorm. După 45 de minute eram alt om, mă lăsase presiunea de la cap, scăzuse febra, am reuşit să dorm, destul de bine, dar ziua 2 a fost un coşmar“, a continuat bărbatul.

Chiar şi în ziua 4 de la vaccin reacţiile adverse încă persistau. „În ziua 4, activităţi de rutină la ţară, diverse, oboseam aproape instant, indiferent ce făceam trebuia să stau jos imediat. În câteva zile m-am refăcut, dar nu ştiu dacă voi face rapelul“, a completat bărbatul.

În lumina ultimelor decizii adoptate de CNCAV s-a hotărât ca vineri, 12 martie 2021, să meargă pentru o testare a nivelului de anticorpi.

În continuare, bărbatului i se pare puţin nefiresc faptul că a experimentat, spune, cam toate efectele cuprinse în prospect.

„Am avut cam toate reacţiile din prospect. M-a surprins totuşi. Acolo scria 1 din 100. E descurajant. Am simţit că-mi plesneşte ceva la cap. Nu am văzut în prospect la reacţii adverse creşterea pulsului peste 100. Mă tem pentru cineva în vârstă, dacă ar fi avut starea mea“, a mai spus bărbatul.

Deşi crede în vaccinare ca fiind soluţia pentru a ne putea întoarce la viaţa de dinainte de pandemie, bărbatul spune că va cumpăni mult înainte de a decide dacă se va prezenta la rapel. „Mi-am propus să mă monitorizez singur şi să decid dacă merită. Şi vaccinul reprezintă un risc“, a mai spus bărbatul vaccinat la Slatina cu o doză din lotul ABV 2856.

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunţat joi-seara, 11 martie 2021, că peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca deja oprit de la utilizare în Italia au fost folosite şi în România. Cele peste 4.200 de doze rămase au fost carantinate temporar, până la finalizarea evaluării Agenţiei Europene a Medicamentului.

Începând din 15 februarie, au fost utilizate 77.049 de doze din cele 81.600 doze recepţionate în 7 februarie, fiind distribuite în următoarele judeţe: Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timiş, Vâlcea şi Vaslui. Cele 4.257 doze rămase se regăsesc în Centrele de vaccinare din judeţele Bacău, Bihor, Botoşani, Dolj, Gorj, Iaşi, Neamţ, Suceava, Timiş, Vâlcea, Vaslui şi 60 de doze la Centrul Regional de Depozitare Craiova.

„În cursul acestei seri, a avut loc o şedinţă la care au participat reprezentanţii CNCAV, INSP, MS, ANMDMR. Situaţia celor două loturi de vaccinuri a fost analizată şi s-au decis, în unanimitate, următoarele aspecte:

1. Ca măsură de extremă precauţie s-a hotărât carantinarea temporară a dozelor rămase până la finalizarea evaluării Agenţiei Europene a Medicamentului;

2. Se continuă vaccinarea cu toate celelalte vaccinuri de la compania farmaceutică AstraZeneca din celelalte loturi existente în momentul de faţă în România;

3. Se înlocuiesc cele 4257 doze neutilizate existente în centrele de vaccinare, astfel încât procesul de imunizare să nu fie afectat", a precizat CNCAV.

Decizia a fost luată ca o măsură de precauţie extremă, deşi la acest moment nu există în România niciun argument ştiinţific care să fi impus această hotărâre, au mai precizat reprezentanţii CNCAV, menţionând că s-a decis carantinarea lotului ABV 2856 exclusiv pe baza evenimentului raportat în Italia.

