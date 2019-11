VIDEO Incident electoral la Balş. Primarul ar fi agresat un tânăr care transmitea live pe Facebook: „Se ţine tot timpul după mine“

UPDATE: Poliţiştii l-au audiat pe tânăr, care le-a sesizat prin plângere scrisă faptul că în jurul orelor 16,00, în timp ce se afla pe strada Nicolae Bălcescu, din Balş, ar fi fost victima unei agresiuni.

„Bărbatul adeclarat că în timp ce filma pe spaţiul public, lângă acesta a venit u bărbat de 49 ani, primarul oraşului Balş, care l-ar fi lovit şi i-ar fi distrus telefonul mobil. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere“, a transmis IPJ Olt.

Ştirea iniţială

Primarul oraşului Balş (PNL), Mădălin Teodosescu, se afla împreună cu echipa de campanie în în zona Monument, moment în care un tânăr, cel mai probabil din tabăra electorală adversă, a intervenit provocând echipa PNL.

„Voi, ăştia, de la PSD, n-aveţi decât să...“, spune bărbatul din echipa primarului, către tânărul care încerca să stea de vorbă cu o doamnă care îşi plimba căţelul. „Eu nu sunt cu PSD-u’, cu...“, încearcă să iasă femeia din conflict, moment în care tânărul care filmează, care se numeşte Iulian Tănase, continuă: „Păi, şi primarul nostru a făcut ceva în oraş? Că n-a făcut nimic!“. „Nu ştiu dacă a făcut sau n-a făcut, că n-am stat aici, eu am venit acum, nu ştiu dac-a făcut sau nu“, spune femeia, timp în care şi primarul oraşului Balş se apropie foarte aproape de tânăr.

„Băi, băiatule, nu ştiu cum te numeşti tu, dar eu am făcut ceva“, spune primarul. „Ce-aţi făcut, că n-aţi făcut nimic!“, spune din nou tânărul, iar replica primarului este: „Tu, doar faptul că stai toată ziua într-un bar şi tragi pe nas, în rest, nu faci nimic“, mai spune primarul, iar telefonul celui care filma cade. Proprietarul îl ridică şi, continuând să filmeze, îi dă primarului replica, în timp ce edilul se îndepărtează: „Mergem oricând la analize, dom’ primar“.

Primarul urcă în maşină, iar tânărul continuă: „Marş? De ce mă jigniţi? Vă dau în judecată“, mai spune tânărul, înainte ca primarul să părăsească zona cu maşina.

Tânărul continuă să transmită pe Facebook şi se întoarce spre femeie, pe care o întreabă dacă a văzut că a fost agresat, îi spune că este martoră, dar femeia spune că n-a văzut nimic. „M-a agresat, mi-a dat telefonul pe jos, nu-i niciun fel de problemă, o să-i facem plângere“, mai spune, printre altele, tânărul, care explică, preţ de un minut şi ceva, ce i s-ar fi întâmplat.

Primarul din Balş, judeţul Olt, acuzat de agresiune de către un tânăr care transmitea campania oamenilor PNL pe Facebook



Tânărul s-a adresat poliţiei, la această oră fiind audiat. Primarul Mădălin Teodorescu a declarat, la rândul său, că ar fi hărţuit de mai multă vreme de tânărul respectiv, dar că, până în această după-amiază, nu s-ar fi adresat poliţiei.

„Nu ştiu de unde e băiatul ăsta, din ce tabără, dar se ţine după mine, aşa face tot timpul. S-a întors, m-a filmat pe acolo, tot filma, nu ştiu exact ce făcea, m-am întors şi eu, am stat de vorbă, atât. Nu ştiu eu ce zice el pe filmare, dar nu l-am agresat. Eu am sunat la poliţie, c-o fi sunat şi el...“, a spus primarul.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu, a confirmat că tânărul se află, la această oră, în faţa poliţiştilor pentru a le expune cele întâmplate.

La Balş, în primul tur al alegerilor, candidata PSD a obţinut cele mai multe voturi, în pofida faptului că primarul este membru al PNL. Pentru turul al doilea lupta electorală a devenit şi mai aprigă, şi o tabără şi cealaltă având ca obiectiv victoria.