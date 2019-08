Crimele din Caracal: Gheorghe Dincă, între certitudini şi suspiciuni

Gheorghe Dincă a fost descris diferit de rude, vecini şi cunoscuţi, de la „tatăl model“, la tânărul pasionat de filme de groază satisfăcut de uciderea câinilor. Până la aceste păreri, însă, nimeni nu a sesizat vreodată, oficial, un derapaj de vreun fel al personajului, cazierul acestuia fiind curat.

Gheorghe Dincă are patru copii, trei fii şi o fiică, doi dintre fii locuind în Italia, în Vicenza, iar un alt fiu şi fiica sa, în judeţul Arad. La Arad locuieşte, de ceva vreme, şi soţia sa, versiuna oficială fiind aceea că femeia şi-a crescut nepoţii, acesta fiind motivul pentru care de ani buni soţii Dincă trăiesc în locuri diferite.

Bărbatul suspectat de crimă, pensionar de anul trecut, care încasează o pensie de sub 1.000 lei, a lucrat la Spitalul Municipal Caracal în perioada iunie 1984 - aprilie 1992, ca geamgiu. Are, de altfel, în România, în total, 17 ani lucraţi cu documente legale, în care a contribuit la sistemul public de pensie.

A renunţat la locul de muncă de la spitalul din Caracal în 1992, înfiinţând un mic atelier auto, care a funcţionat timp de câţiva ani, până când bărbatul a plecat să câştige bani muncind în străinătate. De altfel, cei care îl cunosc spun că era în acest domeniu un bun meseriaş. De domeniul auto este legat şi prin prisma faptului că a obţinut, în intervalul 1975, când a susţinut primul examen pentru permisul de conducere auto, şi până în 2013, permis de conducere pentru majoritatea categoriilor de autovehicule, inclusiv pentru troleibuze (B, C, CE, D, B1, BE, C1E, D1E, DE, Tb, AM). În Italia a lucrat cu documente legale, însă doar doi ani, în domeniul construcţiilor, chiar alături de cunoscuţi din Caracal, care îl descriu drept un om care nu ar fi capabil de faptele de care este în prezent suspectat. Potrivit avocatului său, Dincă a plecat în Italia prin 2002, iniţial singur, iar ulterior şi-a dus şi familia. În 2008, conform declaraţiilor apărătorului său numit din oficiu de Baroul Dolj, a suferit un accident de muncă în Italia şi a revenit în ţară, pentru că nu mai putea lucra în construcţii. Ar fi vrut să se întoarcă la ce ştia şi putea să facă în continuare, atelierul de reparaţii.

În ultimii ani, este cunoscut de oamenii din zonă şi, ar fi trebuit să fie cunoscut şi de oamenii legii, ca practicant al serviciilor ilegale de taxi. Bărbatul era „rechin“, cum sunt cunoscuţi în zonă cei care practică astfel de servicii de transport neautorizate, şi chiar le inspira încredere clienţilor, existând mărturii că în diverse situaţii era preferat altor bărbaţi care practicau aceeaşi activitate. Circula foarte mult pe ruta Craiova - Slatina şi nu refuza, spre deosebire de alţi „rechini“, nici cursele pe distanţe scurte.

În perioada 2009-2010 intervine episodul celor opt internări succesive în Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, la Psihiatrie, unde a fost trimis de şapte ori de medicul de familie (o singură dată ajungând adus cu ambulanţa), cel puţin o dată cu diagnosticul „sindrom anxios depresiv“ şi externat cu diagnosticul „alte tulburări organice de personalitate şi de comportament datorate unei boli, cu vătămări şi disfuncţii cerebrale“, şi cu diagnostic secundar - „tulburări mentale şi de comportament datorite folosirii alcoolului, sindrom de dependenţă, sindrom amnezic şi hepatită alcoolică“. Este perioada în care Gheorghe Dincă stătea deja singur la Caracal.

Certitudine este faptul că fotografia maşinii sale este parte din dosarul de dispariţie al Luizei Melencu, fata de 19 ani, din Dioşti, judeţul Dolj, dispărută în 14 aprilie, o zi de duminică, din Caracal. Fata a fost văzută ultima dată în Caracal, aşteptând „la ocazie“. Această fotografie este elementul de legătură al celor două cazuri de dispariţie şi cel care i-a condus pe anchetatori, în doar câteva ore, la descoperirea sa. Asta după ce probele au fost coroborate, joi, 25 iulie 2019, după ce Alexandra Măceşanu a sunat la 112 şi a dat mai multe detalii, printre care acela că a fost răpită de un bărbat care conducea o maşină de culoare gri.

Suspiciuni asupra membrilor familiei

Suspectul, despre care există mărturii că nu a fost niciodată o „capacitate“, mai mult, în şcoală trecând destul de greu clasa, îi plimbă însă pe anchetatori pe piste false de opt zile. Ultimele date din dosar, susţinute cu imagini de pe mai multe camere video, arată că inclusiv în ziua presupusei ucideri a Alexandrei Măceşanu, ziua de joi, 25 iulie 2019, acesta s-ar fi deplasat în cursul dimineţii la Craiova (anchetatorilor le-a spus că în cursul dimineţii a fost la piaţă), făcând autostopul, timp în care şi-a lăsat maşina în centrul oraşului Caracal. De la Craiova ar fi cumpărat mai multe cartele pre-paid (inclusiv telefonul de pe care Alexandra a apelat 112 având tot o astfel de cartelă), iar la ora 10.30 ar fi sunat-o, de aici, pe mama Alexandrei de pe una dintre ele, pe care a anunţat-o: «mamă soacră, plec cu Alexandra în Anglia, să câştigăm bani». Ar fi revenit, tot cu o maşină „de ocazie“, la domiciliu, de unde a fost din nou filmat plecând după prânz, element care alimentează speranţele familiei că nu avea timpul fizic să scape de cadavrul Alexandrei arzându-l, aşa cum le-a spus acesta anchetatorilor.

La acest moment, anchetatorii au la dosar probele video şi deja confirmate probele de ADN care atestă prezenţa Alexandrei în maşina lui. Se aşteaptă încă rezultatele preliminarii ale probelor ADN prelevate din oasele calcinate descoperite în incineratorul artizanal din curte şi reluarea cercetărilor la faţa locului. Şeful DIICOT - structura centrală, care a preluat între timp dosarul de DIICOT Craiova, a anunţat că nu exclud nicio pistă, inclusiv aceea că victimele pe care suspectul a recunoscut că le-ar fi omorât să fie în viaţă.

Între timp, au apărut mărturii importante despre alţi membri ai familiei Dincă, respectiv despre fiica sa, Daniela Dincă. Femeia ar fi fost cercetată pentru furt după ce a delapidat farmacia veterinară din Timişoara în care lucra, apoi a plecat în Italia, unde a avut grijă de o bătrână, l-a cucerit pe fratele acesteia, un prosper om de afaceri italian cu care a venit în România, şi-a rezolvat problema dosarului penal pentru furt, iar după moartea italianului care a cumpărat în România un domeniu de vânătoare (Artemis Montana) şi peste 2.500 de hectare de teren, femeia a preluat afacerea din România a italianului.

Omul de afaceri Nicolae Cristian Cilan, fost partener de afaceri al italianului Giorgio Albiero într-un business cu cafea şi aparate de cafea, susţine că a ajuns să o cunoască foarte bine pe fiica lui Gheorghe Dincă, prin intermediul lui Giorgio Albiero. Concret, Nicolae Cilan susţine că Vittorio Golo şi Francesco Velar, doi italieni cu care el făcea afaceri, l-au adus pe Giorgio Albiero, prosperul om de afaceri italian, în România pentru a investi în achiziţia de terenuri agricole, cei doi fiind dispuşi să depună mărturie în faţa autorităţilor şi să arate că Daniela a spus că, dacă au nevoie, poate să le facă rost de fete.

