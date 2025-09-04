O româncă a devenit, de două decenii, cel mai căutat taximetrist pirat din Ibiza. Poliția încearcă de 20 de ani să-i oprească activitatea, însă nici amenzile, nici confiscările de mașini nu au reușit să o descurajeze. Printre șoferii din celebra insulă spaniolă, ea este considerată o legendă, iar mulți aleg să lucreze sub protecția ei.

Insula atrage sute de mii de turiști cu mulți bani, dornici să-i cheltuiască fără să se uite la prețul transportului. Această cerere ridicată a creat un fenomen de taximetrie ilegală care depășește cu mult activitatea legală din sector.

Pe parcursul celor două decenii, românca a fost urmărită și oprită de poliție de nenumărate ori. A primit numeroase amenzi, pe care le-a plătit, deoarece acestea erau mult mai mici decât veniturile generate de activitatea sa. Ea este celebră printre ceilalți taximetriști, fie cu licență, fie fără. Mulți o numesc „La mitica rumana”, adică „Legendara româncă” sau „Regina taximetriștilor”, pentru că a ajuns să domine cel puțin o parte a sectorului.

Românca are în subordine mai mulți șoferi cu mașini proprii, care îi plătesc o cotă parte, și chiar o aplicație ilegală prin care racolează turiști veniți în port sau de pe aeroport, potrivit publicației spaniole Cuatro.com.

Sancțiuni record pentru taximetria ilegală

Recent, autoritățile au reușit să o oprească din nou. Românca a primit o amendă de 15.000 de euro și i s-a confiscat mașina. Această amendă record este rezultatul unei noi politici: din ianuarie 2025, autoritățile din Ibiza au decis să crească drastic valoarea amenzilor, în speranța că vor reuși în sfârșit să oprească fenomenul taximetriei ilegale.