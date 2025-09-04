search
Joi, 4 Septembrie 2025
Filmul prăbușirii unui F-35: pilotul a încercat cu disperare 50 de minute să remedieze defecțiunea

Publicat:

Un raport oficial al autorităților americane dezvăluie filmul prăbușirii unui avion de generația a 5-a de tip F-35 Lightning II, incident care a avut loc la începutul acestui an în Alaska.

F-35 care se prăbușește
Pilotul și tehnicienii de la sol au încercat cu disperare remedierea problemei

Raportul nu doar că menționează cauzele prăbușirii, dar arată și faptul că timp de 50 de minute, pilotul și tehnicienii de la sol au încercat cu disperare remedierea problemei tehnice care a dus la pierderea avionului F-35.

Accidentul avionului F-35 a avut loc pe 28 ianuarie a.c., aproape de pista bazei aeriene Eielson, Alaska. Așa cum menționa și DefenseRomania la vremea respecitvă, citându-l purtătorul de cuvânt al Bazei Eielson, Staff Sgt. Kimberly Touche: „Incidentul este încă în curs de investigare, iar raportul va oferi toate detaliile”.

Pilotul s-a catapultat și, din fericire, a scăpat doar cu răni minore. Dar aeronava în valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari a fost distrusă.

Mai târziu, în cadrul unei conferințe de presă, col. Paul Townsend, comandantul 354th Fighter Wing, a declarat că pilotul era în curs de aterizare în timpul unui exercițiu de antrenament, când avionul său a suferit o „defecțiune în zbor”, forțându-l să se catapulteze. Acesta a declarat că pilotul executa procedurile normale, standard, atunci când a avut loc accidentul.

La aproape opt luni de la accident, avem și raportul.

Acumularea de gheață, principala problemă

Investigația Forțelor Aeriene a stabilit că accidentul a fost cauzat de acumularea de gheață în liniile hidraulice ale trenului de aterizare de bot și ale trenului principal, ceea ce a împiedicat desfășurarea corectă a acestora.

Potrivit raportului, analizat de CNN, imediat după decolare, pilotul a încercat să retragă trenul de aterizare, însă acesta nu s-a pliat complet. La coborârea lui din nou, trenul s-a blocat într-un unghi spre stânga și nu s-a mai centrat.

Încercările de a-l readuce în poziția corectă nu doar că au eșuat, dar au agravat situația și au determinat sistemele avionului să opereze ca și când aparatul se afla la sol, fapt care a dus ulterior la prăbușire.

După ce trenul nu s-a pliat după decolare, și după parcurgerea procedurilor de verificare, pilotul a intrat într-un apel cu cinci ingineri Lockheed Martin, printre care un inginer software senior, un specialist în siguranța zborului și trei experți în sisteme de tren de aterizare. În tot acest timp, avionul continua să zboare în apropierea bazei.

Apelul a durat 50 de minute.

Conform raportului, pentru remedierea situației, pilotul a încercat două aterizări de tip „touch-and-go”, adică manevre prin care avionul atinge pista și decolează imediat din nou, în încercarea de a realinia trenul. Manevrele nu doar că au eșuat, dar au dus la blocarea completă a trenurilor principale, cel stâng și drept, care nu s-au mai putut extinde deloc.

În acel moment senzorii F-35 au indicat în mod eronat că aeronava se află pe sol, iar sistemele computerizate au trecut în „modul automat de operare la sol”. Această situație a făcut ca avionul să devină incontrolabil, întrucât sistemele funcționau ca și cum aeronava rula pe pistă, deși ea se afla de fapt în zbor. Pilotul a fost forțat să se catapulteze în momentul în care prăbușirea aparatului a devenit iminentă.

O inspecție a epavei a arătat că aproximativ pe o treime din fluidul hidraulic al trenului era apă, deși sistemul nu ar fi trebuit să conțină deloc apă. La nouă zile după prăbușire, un alt F-35 de la aceeași bază a întâmpinat o problemă similară de îngheț hidraulic în zbor, însă avionul respectiv a reușit să aterizeze fără incidente.

Raportul notează că Lockheed Martin avertizase încă din aprilie 2024, printr-un buletin de mentenanță, că senzorii F-35 pot avea probleme în condiții de frig extrem, ceea ce poate face „dificil pentru pilot să mențină controlul aeronavei”.

La momentul accidentului, temperatura era de -18.3 grade Celsius.

Raportul subliniază că dacă tehnicienii de sol și inginerii care au fost 50 de minute în apel cu pilotul ar fi consultat buletinul de mentenanță din 2024, „probabil ar fi recomandat o aterizare de urgență completă planificată sau o catapultare controlată, în locul celei de-a doua manevre touch-and-go”, decizie care a condus la condițiile ce au provocat accidentul.

SUA

