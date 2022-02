Oraşul din România catalogat de o vloggeriţă britanică drept „The most unique city in Europe“ VIDEO

Într-o filmare postată pe canalul propriu de You Tube, Rhadia, vloggeriţa din UK, a povestit experienţa trăită la Sibiu - oraşul pe care l-a catalogat drept „the most unique city in Europe” altfel spus „cel mai aparte oraş al Europei“.

„Un străin pe care l-am cunoscut întâmplător în România mi-a spus să merg la Sibiu şi aşa am făcut! Nu am căutat pe Google locul, doar m-am dus! Şi sunt atât de fericită că am făcut-o, pentru că acesta trebuie să fie oraşul <cel mai unicat> pe care l-am văzut vreodată! N-aveam idee că este atât de grozav!”, a comentat tânăra Radhia.

Deşi a vizitat oraşul înaintea sărbătorilor de iarnă, filmarea a fost postată abia la finele lunii trecute, bucurându-se de un real interes.

Trenurile din România, „la fel ca cele din UK”

Filmarea începe cu vloggeriţa în timp ce se plimbă prin centrul Braşovului, într-o zi ploioasă, sperând să vadă soarele răsădind de pe Tâmpa şi încântată de produsele de patiserie din care testează un ştrudel cu gem pe care-l asociază cu alte produse de gen care ating ca gust „perfecţiunea”.

Apoi, imaginile o arată în gară, cum se urcă în tren, pentru a ajunge Sibiu. Un tren despre care spune că deşi arată destul de „vechi” la exterior, este „funky” în interior, cu nimic, diferit în ceea ce priveşte condiţiile oferite, faţă de trenurile din Manchester sau de oriunde din UK.

Poveştile amuzante despre „ochii oraşului”

Nu a părut deloc deranjată că ajungând într-o zi de duminică la Sibiu a găsit mai toate magazinele închise, ba chiar s-a arătat încântată de străzile goale, arhitectura veche şi culorile vii din oraşul vechi, dar şi de posibilitatea de a se bucura în linişte de întreaga experienţă şi de a face nenumărate fotografii.

Apoi a vorbit despre asemănările pe care le-a descoperit între cele două ţări: UK şi România, cum ar fi zilele libere pe care oamenii preferă să le petreacă alături de cei dragi.

Vloggeriţa Rhadia din Marea Britanie şi „ochii oraşului” unicat în Europa - Sibiu Foto captură video

A remarcat amuzată arhitectura specială cu gemuleţe pe acoperişuri, care par să se holbeze precum nişte ochi la trecători, motiv pentru care unii au impresia permanentă că sunt urmăriţi. A amintit chiar şi de poveştile potrivit cărora aceste ferestre ar fi fost concepute cu rolul de a-i spiona pe cei de pe stradă, când în realitate, servesc pentru sistemul de ventilare a aerului. Din acest motiv li s-a dus renumele de „ochii oraşului”.

A hoinărit întreaga zi pe străduţele din cetatea veche a Sibiului, iar seara a găsit-o urmărind un protest în faţa Muzeului Brukenthal, împotriva restricţiilor legate de pandemie, pe care însă nu l-a comentat în nici un fel.

Hagia Sofia în miniatură, de la Sibiu

A doua zi dimineaţa, ea a menţionat amuzată despre obiceiul pe care-l are ca oriunde merge să-şi aranjeze patul şi să facă curăţenie în urma ei, înainte de plecare, gest pe care-l consideră drăguţ şi politicos faţă de gazde.

Ultimele două ore în Sibiu le-a dedicat explorării Catedralei Ortodoxe Sfânta Treime, despre care a amintit că este versiunea în miniatură a Hagiei Sofia din Istanbul, marea moschee care a fost la origine o biserică creştină, centru al vieţii religioase din Imperiul Bizantin. Hagia Sofia a fost construită din ordinul împăratului Iustinian, şi care a servit drept catedrală a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol până în 1453, simbol magnific al convieţuirii oamenilor de diferite religii, astăzi fiind un monument remarcabil al arhitecturii universale.

Sursa captură video

Catedrala din Sibiu că are caracteristicile unei bazilici bizantine, fiind considerată copie la scară redusă a Sfântei Sofia din vechiul Constantinopol, actualul Istanbul, fiind construită între 1902 – 1904, din ordinul marelui mitropolit al Ardealului – Andrei Şaguna, cu acceptul şi contribuţia financiară a Împăratului Franz Iosef I. Arcada intrării principale a fost împodobită cu mozaicuri din München, candelabrul aurit de sub cupolă a fost executat la Viena, chivotul din metal aurit la Württemberg, iar crucile de pe turnuri - aurite în foc la Viena.

„Luxoasa” cafea cu lapte din cauza căreia a pierdut trenul

La finalul călătoriei prin Sibiu, vloggeriţa din Marea Britanie a ţinut să savureze o cafea specială cu lapte şi alune pe care a catalogat-o drept „the most luxurious latte hazelnut”, altfel spus cea mai bună cafea cu lapte de care a avut parte în toată viaţa, după cum singură a recunoscut.

Rhadia a ţinut morţiş să savureze cafeaua înainte de plecare, într-o cafenea descoperită cu o zi înainte, alături de o prăjitură cu ciocolată şi cocos. Deşi asta a făcut-o să piardă trenul, ea s-a amuzat de întâmplare şi nu a regretat o clipă popasul prelungit de la Sibiu.

Vloggeriţa Rhadia din Marea Britanie şi cea mai bună cafea cu lapte din lume băută la Sibiu Sursa captură video

Ea a mai explicat, de asemenea, motivul pentru care în timpul vizitei la Catedrala Ortodoxă din Sibiu a preferat să nu comenteze în niciun fel ceea ce a văzut, ci doar să contemple şi să reflecteze.

Rhadia a făcut în acest mod şi un apel la respect faţă de locurile în care mergem, indiferent că acestea sunt biserici, sinagogi, temple sau moschee, şi faţă de oamenii care se află în ele ca să se roage, pentru a evada o clipă din haosul şi lumea infernală de zi cu zi în care trăim, indiferent de credinţa sau de religia pe care le avem.

