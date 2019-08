Topul hackerilor căutaţi de FBI. Cea mai mare recompensă pe capul unui criminal cibernetic se ridică la 3 milioane de dolari

Zeci de persoane sunt căutate de FBI în întreaga lume fiind acuzate de diverse atacuri cibernetice. Biroul Federal de Investigaţii al SUA are o listă cu 41 de nume a unor infractori de diferite naţionalităţi: unii membri ai aceleiaşi grupări, precum: hackerii Mabna, alţii sunt cei care au atacat Yahoo, ori software-uri militare americane, şi, nu în ultimul rând - creatorul virusului „Zeus”, pe capul căruia există cea mai mare recompensă a FBI - 3 milioane de dolari.

Următoarea recompensă vizează un român - Nicolae Popescu şi este de 1 milion de dolari. Acesta a reuşit să păcălească sute de americani de la care a luat 3 milioane de dolari. Deşi este pe lista „celor mai căutaţi atacatori cibernetici”, denumirea este oarecum exagerată în cazul său, având în vedere că el nu a făcut decât să descopere, nu hibele sistemului informatic, ci al oamenilor în raport cu sistemul cibernetic.

În comparaţie cu majoritatea celor de pe lista FBI, Nicolae Popescu şi gruparea sa nu s-a/au ocupat de accesarea ilegală a unor reţele computerizate. A fost însă introdus pe această listă din cauza pagubei uriaşe pe care a reuşit să o creeze cu ajutorul membrilor grupării sale. Materialul de faţă îi aduce în atenţie o parte dintre cei mai căutaţi hackeri de către FBI.

Iranianul Mesri a devenit celebru după ce a piratat „Game of Thrones”

Behzad Mesri, spre exemplu a devenit celebru după ce a cerut o răscumpărare de la reţeaua HBO de 6 milioane de dolari. Hackerul din Iran, cunoscut sub numele de „Skote Vahshat”, a piratat „Game of Thrones” al HBO şi a obţinut episoade, scenarii şi intrigi nedifuzate, pentru care a cerut răscumpărarea în Bitcoin.

N-a fost singurul serial piratat: pe lista „victimelor” sale se află şi: „Ballers”, „Curb Your Enthurious” şi „The Deuce”.

Jeloudar şi Abedian, specializaţi în fraude cu cărţi de credit

Jeloudar este urmărit pentru furt de identitate şi fraudă după ce împreună cu Arash Amiri Abedian au folosit un malware – o aplicaţie software pentru a fura datele a numeroase cărţi de credit şi alte informaţii personale, pe care le-au folosit pentru a şantaja victimele de la care obţineau bani, bunuri şi servicii.

Printre cei şantajaţi s-a aflat şi un comerciant online din California, pe care l-au ameninţat că vor dezvălui detalii privind cărţile de credit ale clienţilor săi şi alte informaţii personale, dacă nu este de acord să-i plătească în Bitcoin.

Furturile de identitate şi fraudele au fost comise între 2011 şi 2016. Până în februarie 2012, obţinuseră datele de pe 30.000 de cărţi de credit.

Hackerii „Mabna” şi „Cyber-furtul” de 30 de terabyţi de date

Unul dintre fondatorii grupului iranian de „hackeri Mabna”, Gholamreza Rafatnejad se presupune a fi în spatele unui „Cyber-furt”, sponsorizat de stat. 30 de terabyţi de date academice din SUA şi de proprietate intelectuală au fost furaţi în timpul unei campanii de hacking care a durat mai mult de patru ani. Rafatnejad ar fi organizat întreaga afacere, în paralel cu coordonarea Corpului Gărzii Revoluţionare Islamice din Iran.

Ehsan Mohammadi se presupune că este un alt cofondator al Institutului Mabna – grupare iraniană care a vizat mai toate universităţile din lume.

Alături de aceştia în dosarul „Mabna” mai există încă şapte inculpaţi şi ei pe lista FBI.

Ajily şi Rezakhah, acuzaţi de furtul de software militar pentru rachete

Mohammad Saeed Ajily este urmărit pentru accesarea ilegală a reţelelor computerizate ale unui antreprenor american în domeniul apărării, din Vermont, cunoscut pentru fabricarea de software care susţine analiza şi proiectarea aerodinamicii pentru proiectile. Se presupune că Ajily a vândut software-ul furat unor organizaţii iraniene, printre care unele universitare, militare şi guvernamentale.

Despre Mohammad Reza Rezakhah există indicii că a acţionat la comanda lui Ajily, furând software ce apărea pe o listă de muniţii a SUA la categoria "articole de apărare", în octombrie 2012.

Alexsey Belan, recrutat de către serviciile de informaţii ruseşti pentru a ataca Yahoo

Acuzat de trei ori pentru atacuri cibernetice, FBI a oferit o recompensă de 100.000 de dolari pentru informaţii care să ajute la arestarea hackerului Alexey Belan, născut în Letonia.

A fost pus sub acuzare prima dată în 2017, pentru implicarea într-o vastă conspiraţie cibernetică, când există indicii că au fost fost furate informaţii din cel puţin 500 de milioane de conturi Yahoo.

Pentru acest lucru ar fi fost plătit de către doi ofiţeri ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia.

A acţionat sub o serie de pseudonime: "Abyrvaig", "Fedyunya", "Magg", "M4G", "Moy.Yawik" şi "Quarker".

FBI-ul îi caută inclusiv pe cei doi ofiţeri de informaţii ruşi care au recrutat mai mulţi hackeri: Dmitri Aleksandrovici Dokuchaev şi Igor Anatolyevici Sushchin.

Dokuchaev şi Sushchin sunt suspectaţi că l-ar fi angajat pe Alexey Belan, precum şi pe Karim Baratov - care a fost arestat în Canada, pentru a obţine informaţii conturilor de Yahoo.

Perechea a condus conspiraţia din aprilie 2014 până, cel puţin, în decembrie 2016, potrivit anchetelor FBI.

Bogachev, alias "Slavik", cel mai mare nume din domeniul criminalităţii informatice

Ani de zile, nimeni nu a ştiut cine era omul din spatele numelui de ecran „Slavik”. Supranumit "cel mai cunoscut hacker din Rusia" de către „Wired”, Evgeniy Mikhailovici Bogachev a inventat malware-ul numit „Zeus”, pe care FBI a început să-l investigheze în 2009. „Zeus” a fost folosit pentru a captura conturi bancare şi parole.

O versiune modificată a lui ”Zeus” numită "GameOver Zeus" a infectat peste 1 milion de calculatoare pentru a fura peste 100 de milioane de dolari.

Bogachev a folosit „GameOver Zeus” şi pentru a se infiltra în calculatoarele ucrainenilor, pentru a obţine informaţii sensibile la data anexării Crimeei de către Rusia, din punct de vedere politic.

În 2012, Bogachev a fost inculpat sub numele de "lucky12345", şi, în sfârşit el a fost pus sub acuzare sub numele adevărat în 2014. Există o recompensă de 3 milioane de dolari pentru informaţii referitoare la Bogachev.

FBI a remarcat că hackerul rus mare amator de, "canotaj".

Gruparea „JabberZeus”, discipolii lui „Slavik”

Pe când aveau douăzeci de ani, Klepikov, Bron şi Penchukov au devenit discipolii lui Evgeniy Bogachev (Slavik) - un aşa - zis „inel interior de criminalitate cibernetică organizată”.

O variantă a malware-ului „Zeus” al lui Bogachev, „Jabber Zeus” a venit cu plug-inul de mesagerie instantanee Jabber, ceea ce a permis grupului să-şi coordoneze atacurile.

Conform unui raport „Wired”, Penchukov poreclit "Tancul" conducea gruparea, Klepikov cunoscut drept „Petr0vich” se ocupa de managementul IT, iar Bron sau „Capul” avea grija transferului de bani ai grupării pe plan internaţional.

Cu ocazia unui raid al FBI în locuinţele lui Penchukov şi Klepikov, în 2010, au fost confiscaţi 20 de terabyţi de date.

