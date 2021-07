Straniul fenomen de pe cărările de munte spre „Meteora României“ FOTO VIDEO

Primii sunt atraşi de farmecul zonei, mănăstirea fiind situată aproape de crestele stâncoase, iar cei din urmă tocmai de accesul dificil către aceasta pe care-l consideră drept o piatră de încercare în calea credinţei lor.

I se spune „Meteora României” datorită asemănării cu celebrele mănăstiri din Grecia, situate pe stânci, către care accesul a fost multă vreme imposibil celor mulţi.

Fiind extrem de izolată, se poate ajunge la ea doar pe cărări de munte, pornind din mai multe localităţi, de la baza munţilor care au dat numele celui mai mic parc naţional din România.

Traseul Iezer - Pahomie - Pătrunsa (către primele două mănăstiri seculare există acces auto):

Cel mai dificil traseu este cel care porneşte pieptiş din comuna Bărbăteşti, iar cel mai uşor este cel care vine despre staţiunea balneară Băile Olăneşti şi cuprinde şi Mănăstirile Iezer şi Pahomi e. De fapt, până la Pahomie este posibil accesul auto, apoi se urmează traseul pe jos. Mai există un traseu care porneşte de lângă Mănăstirile Bistriţa şi Arnota din comuna Costeşti - judeţul Vâlcea.

Salvamontiştii ne-au împărtăşit în fapt straniu pe care l-au remarcat de-a lungul timpului pe aceste trasee şi anume că cele mai multe accidente au loc tocmai pe cel mai străbătut şi mai uşor dintre trasee.

Numai în această vară au avut loc în zonă trei accidentări, ultimul în urmă cu mai bine de o săptămână. Accidentul s-a petrecut într-o zonă cu potecă lină, de lângă o căsuţă.

„O doamnă de 57 de ani a suferit o fractură de tibie. A ales cărarea care vine dinspre Pahomie spre Pătrunsa. Este un traseu relativ uşor. Turista a povestit că i-a fugit puţin piciorul într-o parte, a venit sub ea şi s-a retezat. Este drept şi datorită vârstei, fragilitatea oaselor este mai mare la femei, de la o anumită vârstă încolo. Am preluat-o cu targa şi am dus-o la SMURD”.

Nu a fost singura intervenţie a salvamontiştilor vâlceni în zona Pătrunsa, în ultima perioadă. Un vizitator a căzut dintr-un cireş plantat de călugări , în cursul săptămânii trecute. Pentru salvarea lui, fiindcă s-a lovit la coloană, a fost nevoie de intervenţia unui elicopter SMURD, care a venit de la Bucureşti şi l-a preluat la Spitalul Floreasca.

„Pătrunsa are traseul acesta care e uşor, dar şi un alt traseu care vine dinspre Bărbăteşti şi care e mai greu şi mai periculos un pic. Însă, dacă pe traseul mai greoi am avut în 25 de ani doar două operaţiuni de salvare, pe aceasta, mai uşor, au murit trei sau patru persoane”, ne-a mărturisit şeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera.

Victimele au ieşit de fapt de pe traseu, ca să exploreze împrejurările: „Unul a murit pe potecă, un altul a murit deasupra, s-a urcat pe nişte stânci şi a căzut.... Şi tot aşa. Asta este zona. De la începutul anului şi până acum, pe traseul acesta considerat uşor avem deja trei intervenţii”, ne-a mai dezvăluit şeful Salvamont Vâlcea.