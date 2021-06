Primăria, afacere de familie. Schema PSD pentru păstrarea fotoliilor de edili

Foştii primari din Slătioara şi Scundu, judeţul Vâlcea, au pierdut procesele împotriva Agenţiei Naţionale de Integritate, după ce s-a descoperit că au avut afaceri în timp ce erau în fruntea administraţiilor publice locale. Au rămas, însă, în continuare în primării pe post de consilieri personali ai viceprimarilor.

Ambii au propus şi au primit girul PSD ca membrii de familie să le ia locul. La Slătioara social – democraţii merg pe mâna soţiei fostului primar, Daniela Camelia Romcescu, iar la Scundu, pe mâna fiului fostului primar – Mihăiţă George Blejan.

În ambele cazuri este vorba cei care şi-au pierdut mandatele sunt edili cu ani buni de experienţă în spate: Sorin Romcescu a condus Primăria Slătioara 13 ani – din al patrulea mandat a apucat doar câteva luni, iar Dumitru Blejan a rămas cu 20 de ani de activitate pentru că cel de-al şaselea mandat în fruntea Primăriei Scundu i-a fost invalidat.

Candidata PSD la Slătioara este actuala contabilă a Primăriei, iar candidatul PSD la Scundu este actualul viceprimar. Cei menţionaţi nu consideră imoral ceea ce fac, ci susţin că este vorba despre continuitate, nefiind de acord cu cei care spun că au transformat primăriile în afaceri de familie, ori că ar fi interpuşi în aceste instituţii.

„Suntem un tot unitar, dar nu voi fi marionetă”

La Slătioara, Sorin Romcescu şi Daniela Camelia Romcescu lucrează în Primărie de-o viaţă. Ea este contabilă de 20 de ani, el a fost primar până în ianuarie 2021. Lucrurile nu s-a schimbat prea mult de atunci, în afară de titulatura soţului: acum este consilierul personal al viceprimarului cu atribuţii de primar şi ocupă acelaşi birou ca înainte. Este convins că numai soţia este cea care ar putea să-i ducă mai departe planurile şi proiectele. A câştigat ultimele alegeri cu 87% dintre sufragiile celor care s-au prezentat la urne.

Echipa pentru Primăria Slătioara-Vâlcea la alegerile parţiale 2021 - Sorin Romcescu fost primar - Camelia Romescu candidat - Constantin Rădulescu preşedinte Foto Adevărul

Soţii Romcescu declară că Primăria nu reprezintă „nici afacere de familie şi nici monopol”, chiar dacă în poziţii cheie ale instituţiei se regăsesc rude ale celor doi: unul dintre fii conduce noul Centru pentru persoane vârstnice din Slătioara, construit de primărie cu fonduri europene şi predat Consiliului Judeţean, iar patru dintre consilierii locali le sunt rude. Unul dintre ei este directorul de la apă şi canalizare, finul este şofer de microbuz şcolar, iar ceilalţi sunt fie ei, fie membri ai familiilor, fie şi unii şi alţii, angajaţi în cadrul primăriei.

Candidata PSD la funcţia de primar al comunei Slătioara susţine că nu va fi „marioneta soţului”. Recunoaşte însă că lucrurile vor fi făcute ca şi până acum - împreună cu soţul: „Suntem un tot unitar”, explică Camelia Romcescu.

„Am nevoie de experienţa tatălui”

La Scundu, chiar dacă tatăl nu a mai apucat să conducă Primăria, fiul, Mihăiţă Blejan, a fost numit viceprimar cu atribuţii de primar. Pe perioada alegerilor, i-a luat locul, oficial, un alt consilier local pe post de viceprimar. Fostul primar îi este acestuia consilier personal, după aceeaşi schemă. Când vine vorba despre rolurile de păpuşar şi marionetă, ca şi în cazul precedent, cei vizaţi susţin că „nu amestecă lucrurile”.

Candidatul PSD Vâlcea se recomandă a fi „inginer... pe Mediu” şi spune că a lucrat în mai multe domenii şi a condus „echipe de peste 100 de oameni” la o societate din Bucureşti. „Am lucrat şi în Ministerul Educaţiei, într-un program de reabilitare, construcţie şcoli şi grădiniţe în ţară şi în Bucureşti”. Există o declaraţie de avere din 2015 în care apare drept „conducător auto” în cadrul ministerului amintit.

Celor care pretind că Primăria a devenit o afacere de familie le transmite sloganul partidului, care însă are un mesaj cu dublu înţeles: „Bine faci, bine găseşti!”, adăugând la final un „Doamne fereşte!”. Neagă că ar fi un interpus al tatălui, explicând: „Categoric, am nevoie de experienţa lui, dar deocamdată nu am niciun handicap, pot să gândesc şi singur, să am propriile idei. Mă folosesc de ajutorul echipei care este în spatele meu. Sfaturile le culegi şi apoi decizi singur ce faci cu ele”.

Continuitatea – motivaţia PSD

În legătură cu moralitatea deciziei de a pune pe listele de candidaţi rudelor foştilor primari incompatibili, şeful PSD Vâlcea, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu, consideră că electoratul trebuie să decidă acest lucru. Recunoaşte, totuşi, că moralitatea este importantă în politică. Susţine că este nedrept ce li s-a întâmplat foştilor primari, pentru că nu au făcut „afaceri prin firme, şi nici nu şi-au dat singuri bani”, dar şi că în acest caz s-a mers pe ideea de continuitate. Pe candidaţi îi descrie ca fiind „bine pregătiţi, cu echipe puternice în spate, cu primari care au fost în funcţie şi care le sunt alături”.

În cazul Cameliei Romcescu, consideră că atuul său este experienţa administrativă, iar în cazul lui Mihăiţă Blejan, tinereţea, energia şi ambiţia.

Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, deşi nu pare convins că oamenii propuşi de liberali pentru funcţia de primar vor avea sorţi de izbândă, consideră că mai importantă este participarea lor la aceste alegeri.



Atât la Slătioara, cât şi la Scundu se bat pentru fotoliul de primar câte patru candidaţi.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Viitură peste drumul dintre Râmnicu Vâlcea şi Curtea de Argeş. Gospodării inundate şi o maşină luată de ape: „Doamne, munca mea de-o viaţă” VIDEO

Un primar incompatibil a decis că propria soţie este singura care-i poate lua locul. Amândoi sunt membri PSD