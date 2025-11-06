Contabil din București, acuzat că a delapidat 1,2 milioane de lei din fondurile școlilor

Un contabil care activa la două școli din Sectorul 5 al Capitalei este cercetat pentru delapidare, fiind acuzat că și-a însușit ilegal 1.200.000 de lei din fondurile unităților de învățământ între 2019 și 2025.

Joi, 6 noiembrie, anchetatorii au efectuat trei percheziții domiciliare în București, acțiune desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, ca parte a operațiunii Jupiter. Aceasta vizează destructurarea unor rețele specializate în infracțiuni economico-financiare și de criminalitate.

„În cadrul operațiunii Jupiter 4, organele de poliție din cadrul D.G.P.M.B. – Poliția Sectorului 5, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza Municipiului București, într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de delapidare în formă continuată”, se arată în comunicatul Parchetului.

Operațiunea Jupiter, aflată joi la a patra zi, include peste 300 de mandate de percheziție în mai multe județe, prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate depășind 220 de milioane de lei.